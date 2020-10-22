Как преодолеть отложенный стресс: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Пятый год подряд для детей Донбасса, получивших ранения во время боевых действий, Фонд Рината Ахметова проводит проект «Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей». Этой осенью из-за пандемии коронавируса проект проходил в дистанционном режиме. К нему присоединились взрослые члены семей деток-участников проекта.

«В этом году проект длился пять недель. Опытные психологи провели по 10 сеансов для каждой семьи, участвовавшей в проекте. Именно сейчас начинают проявляться психологические проблемы у тех детей и взрослых, кто в разгар боевых действий, как говорится, держал себя в руках. Психологи Фонда Рината Ахметова помогают им справляться с проблемами, которые возникают как бы ниоткуда, а на самом деле являются следствием психологических травм войны», — рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

По словам психолога Фонда Марины Сорокиной, так называемые отложенные последствия «травмы войны», как правило, сложнее, чем те травмы, которые были сразу отработаны с помощью психолога.

«Одно из самых значимых отложенных последствий — так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Оно включает в себя ряд достаточно сложных симптомов, которые могут приводить даже к инвалидности, например, к депрессивному расстройству или тяжелым неврозам. Взрослый или ребенок могут страдать нарушениями сна, депрессиями. Очень часто развиваются различные страхи. Дети начинают бояться всего: темноты, внезапных звуков, толпы, появляются какие-то нетипичные страхи. И вплоть до психосоматических последствий: нарушений в бронхолегочной системы или панических атак», — говорит Марина Сорокина.

По ее словам, есть несколько ключевых приемов, с помощью которых можно преодолеть отстроченный посттравматический синдром.

Прием первый. Если вас что-то беспокоит, найдите в своем окружении людей, с которыми можете делиться своими переживаниями. Делиться вы можете столько, сколько вам нужно. Любое горе — исчерпаемо, оно заканчивается. А любая непрожитая эмоция остается в нашем теле, потом превращается в невротические расстройства или заболевания. Поэтому важно делиться. Помните! Любая эмоция переживается только в контакте с другим человеком. То есть плакать в подушку и плакать другому человеку — это разные вещи. Поэтому рекомендация первая — говорите!

Прием второй. Для родителей. Заботьтесь о себе. Помните, что ваше стабильное состояние — это залог и вашего хорошего самочувствия, и самочувствия вашего ребенка. Если вы разболтаны, дезориентированы, то дети не могут на вас опираться. Поэтому, родители, заботьтесь о себе!

Прием третий. Для детей и родителей. Предлагайте ребенку творчество. Предлагайте ребенку рисовать или лепить. Ведь у детей еще недостаточно сформирован речевой аппарат для того, чтобы выражать свои эмоции. Пусть рисует, пусть выражает свои эмоции! Это способ ребенка поделиться со взрослым тем, что его беспокоит.

Что должно насторожить в детских рисунках:

сильная штриховка может свидетельствовать о большом напряжении;

если ребенок рисует себя очень маленьким относительно площади бумаги;

если в рисунках часто присутствуют какие-то монстры, кто-то кого-то убивает.

И самое главное, говорит Марина Сорокина, если вы чувствуете, что вам сложно, что вы запутались и не знаете куда идти, обращайтесь за помощью к психологам. Если помощь будет оказана вовремя, вы не только справитесь с текущими проблемами, но и обеспечите себе стабильное психологическое состояние в будущем.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова — единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе.

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