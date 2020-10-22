Коллекторам запретят «кошмарить» украинцев, имеющих долги по кредитам

Похоже, что беспределу коллекторов, жестоко и незаконно выбивающих долги у украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и их родственников, таки будет положен конец. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что разрабатывается законопроект, призванный навести порядок в сфере взыскания проблемных долгов. И вот в парламенте зарегистрирован и подан на рассмотрение депутатов законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. В создании документа принимали участие Национальный банк Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В НБУ рассказали, какие новшества ждут украинцев в сфере взыскания долгов, а юристы для «ФАКТОВ» прокомментировали эти нововведения.

Нацбанк создаст публичный Реестр коллекторских компаний

Как говорится в официальном сообщении Национального банка Украины, законопроект должен четко установить правила работы коллекторов и регулирования их деятельности. В частности, порядок регистрации коллекторской компании, требования к этическому поведению с должниками, к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения. То есть законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских услуг. В НБУ выделили четыре основных нововведения, предлагаемых законопоектом. Давайте их рассмотрим с комментариями юристов.

Первое из изменений — создание публичного Реестра коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины. Законопроект должен обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, привести свою деятельность в соответствие с его требованиями и зарегистрироваться в общем реестре.

«Создание полноценного реестра компаний, занимающихся взысканием задолженностей, станет действенным рычагом влияния на коллекторов и тем самым создаст более прозрачные и регулируемые законом условия их деятельности, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат, партнер компании AS Legal Виталий Швец. — Введение такого реестра в первую очередь обезопасит должников от неправомерных посягательств коллекторов.

Согласно новому законопроекту об регулировании деятельности коллекторских компаний, для включения в Реестр коллекторов, компания должна будет получить соответствующую лицензию с правом осуществления деятельности по взысканию долгов. Основным инструментом влияния на коллекторов является полное или временное исключение компании из реестра. Такое действие является основанием для запрета компании заниматься коллекторской деятельностью.

Благодаря Реестру коллекторов Национальный банк Украины получит возможность упорядочить перечень таких компаний и отсеять те, которые не отвечают критериям для включения их в реестр", — считает Виталий Швец.

НБУ получит возможность штрафовать коллекторов, нарушающих права граждан

Второе изменение — введение надзора за коллекторами и их поведением в отношении потребителей, который будет осуществляться НБУ. То есть Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями и защищать их права, рассматривать обращения граждан. Также регулятор получит возможность налагать штрафы или исключать нарушителя из Реестра коллекторских компаний в случаях нарушений. В НБУ подчеркнули, что сегодня законодательство не определяет даже термины «коллектор» или «коллекторская деятельность» и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Из-за этого случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг.

«Что касается законодательного регулирования и правовых оснований деятельности коллекторских фирм, то соответствующего специального законодательного акта в Украине пока нет, — рассказала «ФАКТАМ» юрист юридической компании «ВОЛХВ» Ярослава Борка. — Коллекторская деятельность тесно граничит с уголовно наказуемыми деяниями вместе с другими нарушениями законодательства.

Как показывает практика, коллекторы действуют также путем влияния не только на должника, но и на членов его семьи, близких, сотрудников и тому подобное. При этом необходимым условием такого влияния является наличие информации об этих лицах, их телефоны, адреса места жительства и работы. Однако, согласно части 6 статьи 23 Закона Украины «Об информации», сведения о личности охраняются законом. А статьей 32 Конституции Украины определено, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Следовательно, сбор, хранение, использование и распространение личной информации о лице, без его согласия, является прямым нарушением действующего законодательства.

Стоит заметить, что на сегодняшний день термин «коллектор» в Украине на законодательном уровне не закреплен. Поэтому коллекторская компания — это, по сути, финансовая факторинговая компания, работающая с долгами, деятельность которой сейчас регулируется Гражданским, Хозяйственным кодексами, Законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также многочисленными распоряжениями Госфинуслуг, которая на сегодняшний день, ликвидирована", — подчеркнула Ярослава Борка.

С таким мнением согласны и другие юристы.

«Деятельность коллекторов на данный момент никак не регулируется, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер компании «Тарасюк и партнеры» Сергей Тарасюк. — Вид экономической деятельности есть, а нормативного документа — нет. Нацбанк после смены руководства обратил внимание на полный хаос на рынке коллекторских услуг. Ведь после ликвидации Госкомфинуслуг все финкомпании перешли под контроль НБУ. Нацбанк с присущей ему энергией приступил к регуляции субъектов финрынка. Коллекторская деятельность не лицензируется. Но не секрет, что именно коллекторы дают финкомпаниям возможность зарабатывать, держа возврат займов на приемлемом уровне.

Реестр коллекторских компаний и механизм отключения от него с последующим запретом привлекать коллекторов вне списка, однозначно пойдет на руку заемщикам. С другой стороны, все пока очень непрозрачно, и как еще будут использовать реестр коллекторов функционеры из Нацбанка, можно только догадываться", — считает Сергей Тарасюк.

«Финансовые компании еще на этапе подписания договора будут предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту»

Третье изменение: банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа. Кредитор также обязуется публиковать информацию о коллекторской компании на своем веб-сайте и в местах оказания услуг. То есть еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просроченную задолженность в случае возникновения таковой.

«Среди главных изменений НБУ предлагает ввести обязательство банков и финансовых компаний еще на этапе подписания договора предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту, обязательство соблюдения коллекторами требований этики. Также речь идет о внедрении Национальным банком реестра коллекторов, — подтвердила Ярослава Борка. — Представители НБУ указывают, что данный реестр будет содержать систематизированный перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с таким учреждением. Кроме того, исключение компании из реестра приведет к признанию ее небезупречной деловой репутации, а для владельцев и руководителей такой компании исключение из реестра грозит запретом в течение года заниматься коллекторской деятельностью.

Данный законопроект является шагом к более прозрачным правоотношениям банка и заемщика, а также некой защитой последнего от посторонних лиц, представляющихся «перекупщиками» долгов", — считает Ярослава Борка.

Четвертое изменение: коллекторы должны будут соблюдать требования этики при взаимодействии с потребителем. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финансовых услуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.

«На сегодняшний день существует некий „Кодекс этики коллектора“. Но он не имеет статуса официального нормативно-правового документа, поэтому далеко не все участники финансового рынка придерживаются его положений в своей работе», — отметила Ярослава Борка.

Стоит напомнить, что финансовым компаниям, предоставляющим населению микрокредиты, запретили начислять драконовские штрафы за просрочку платежей, а также обязали предоставлять полную информацию о стоимости кредита. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter