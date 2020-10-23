Действуйте решительно: гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 23 октября, — если хотите добиться успеха, следует действовать решительно. У многих в этот день будет повышена работоспособность, по плечу окажутся самые сложные дела. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Ожидается плодотворный день. Все, что задумали, сумеете довольно быстро воплотить в жизнь. Старайтесь проявлять терпение в отношениях с окружающими и не делайте поспешных выводов.

ТЕЛЕЦ

Если у вас что-то не будет ладиться, то не пытайтесь во что бы то ни стало довести дело до конца. Лучше отложить на некоторое время. Избегайте финансовых вложений, особенно если вам обещают быстрый результат. Обратите пристальное внимание на состояние своей гормональной системы.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для личных отношений. В денежных вопросах следует проявить осторожность — заманчивые предложения могут привести к финансовым потерям. Позаботьтесь об укреплении иммунитета, сейчас велик риск подхватить простуду.

РАК

Напряженный день. Для достижения поставленных целей придется приложить немало усилий. Новые горизонты могут открываться не так легко, как вы думали, но все же не стоит опускать руки. Избегайте авантюр и не рискуйте понапрасну.

ЛЕВ

Благодаря своей энергичности и деловой хватке сумеете достигнуть многого. Можете в этот день решать вопросы в различных инстанциях. Путешествия и новые знакомства подарят приятные впечатления и положительные эмоции.

ДЕВА

Удача сейчас на вашей стороне. Можете смело браться за самые сложные вопросы, вы с легкостью сумеете обойти любые препятствия. Ваши свежие идеи и неординарные решения будут оценены по достоинству.

ВЕСЫ

В этот день могут возникнуть трудности в общении с окружающими. Вероятно, вас будут пытаться в чем-то переубедить или заставить по-другому взглянуть на некоторые вещи. Старайтесь спокойно отстаивать свою точку зрения, не доводите дело до конфликта.

СКОРПИОН

День потребует от вас особого внимания и концентрации сил. Сегодня желательно действовать согласно намеченному плану и четко выполнять инструкции. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, справиться с которыми окажется не так-то легко.

СТРЕЛЕЦ

На первый план могут выйти финансовые вопросы. Следует с осторожностью отнестись к интересным предложениям и заманчивым обещаниям. Избегайте перенапряжения, вечером постарайтесь полноценно отдохнуть.

КОЗЕРОГ

На службе предстоит решить немало дел. Старайтесь не нервничать и не принимать скоропалительных решений, тщательно продумывайте свою тактику поведения. На личном фронте звезды сулят перемены.

ВОДОЛЕЙ

Вас ожидает успех на деловом поприще. Удачными окажутся сделки, проведение переговоров пройдет в нужном ключе. В личных отношениях могут возникнуть разногласия с близкими, не обременяйте себя дополнительными обязанностями.

РЫБЫ

День хорош для различных начинаний, благодаря которым сумеете поправить свое финансовое положение. Не бойтесь экспериментировать и идти на риск. В делах амурных вас ждут приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

Фото Pixabay

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