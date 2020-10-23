Пенсионеры Киева должны получить ежемесячные доплаты, — Шлапак

Новый городской совет Киева должен реализовать постановление ВР о преодолении пандемии коронавируса и установить доплаты медицинским работникам столицы. Об этом заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от «Батьківщини» Алла Шлапак во время интервью «24 каналу».

«Одним из первых решений нового Киевсовета должна стать реализация постановления Верховной Рады № 4248, которое инициировала Юлия Тимошенко, о преодолении пандемии коронавируса. Важнейшим в этом аспекте является вопрос установления доплат медицинским работникам», — сообщила Алла Шлапак.

Также Алла Шлапак убеждена, что фракции «Батьківщина» в новом Киевсовете удастся реализовать экспериментальную программу, в рамках которой киевские медики будут застрахованы за счет столичного бюджета.

«В этом созыве городского совета я стала инициатором внедрения системы медицинского страхования для медиков. Вместе с лидером „Батьківщини“ Юлией Тимошенко мы постараемся, чтобы соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, был принят. Тогда в Киеве будет действовать экспериментальная программа и киевские медики будут застрахованы за счет столичного бюджета», — рассказала Алла Шлапак.

Также депутат отметила необходимость расширения программы «Турбота» для киевских пенсионеров, которое позволит им получать доплаты 500−1000 грн: «В Киеве более 600 тысяч человек с минимальной пенсией. Те, кто получает пенсию меньше двух прожиточных минимумов, заслуживают, чтобы из муниципального бюджета им доплачивали от 500 до 1000 грн».

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