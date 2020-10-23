Курсы доллара и евро начали снижаться: прогноз на неделю

Если в первой половине недели курс доллара оставался стабильным, а евро дорожал, то к ее концу началось заметное укрепление гривни к основным валютам. Со среды, 21 октября, доллар подешевел на 10 копеек, а евро — на 9 копеек. Так, 23 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,27 грн за доллар и 33,41 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается незначительное укрепление национальной валюты. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,22 грн, купить — по 28,42 грн; евро — сдать по 33,16 грн, купить — по 33,57 грн.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,2%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,32 грн до 28,27 грн (-0,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 28,33−28,35 грн до 28,28−28,29 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,24−28,43 грн до 28,19−28,39 грн (-0,2%/-0,1%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,7%.

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль заявил о том, что ситуация с курсом гривни сейчас является стабильной и прогнозируемой и в последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты. По его словам, сейчас в Украине наблюдается положительное сальдо платежного баланса, и это происходит, несмотря на рецессию мировой экономики. По словам Горбаля, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1−28,3 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что сейчас нет факторов, способных вызвать резкую девальвацию национальной валюты.

«Вчера прошло заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, где было решено сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 6%, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нацбанк подтвердил свою приверженность мягкой монетарной политике для стимулирования восстановления экономики и роста потребительской инфляции. В отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь прогнозируется, что по ВВП Украина вернет свои потери от значений 2019 года лишь в 2022 году. Правительству и НБУ есть над чем задуматься.

По курсу доллара к гривне ожидаю движения в ценовом диапазоне от 28,22 грн до 28,35 грн. Евро относительно гривни возобновит рост к уровню 33,55 грн", — считает Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что, принимая решение о сохранении учетной ставки на уровне 6%, в Нацбанке подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. Как говорится в официальном заявлении НБУ, сотрудничество с МВФ является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. Другой важный пункт — получение связанного с программой МВФ финансирования от международных партнеров. Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Зато значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ могут не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания. Результативный диалог с международными партнерами является залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29−30 млрд долларов в последующие годы.

По мнению руководства Нацбанка, ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.

Кстати, в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года сказано, что в Украине годовой доход на душу населения составил 3 424 доллара. Это ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане. В частности, по данным МВФ, доход на душу населения в Беларуси — 6 133 доллара, в Узбекистане — 1 762 доллара, в Казахстане — 8 781 доллара в год, в России — 9 972 доллара.

Напомним, в парламенте зарегистрирован и подан на рассмотрение депутатов законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Документ призван урегулировать деятельность так называемых коллекторских компаний, запретить физическое и психологическое давление на должников и членов их семей, а также создать реестр таких организаций.

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