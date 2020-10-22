23 октября 2020

Эдсон Арантес ду Насименту родился в маленьком бразильском городке Трес-Корасоенс (штат Минас-Жерайс) в ночь на 23 октября 1940 года. Его отец Дондиньо когда-то был профессиональным футболистом. Правда, особых успехов не добился и всё время мечтал о том, чтобы эти особые успехи когда-нибудь достались его сыну, в детстве прозванному Пеле. Почему именно Пеле, с какой стати именно Пеле, не знали ни отец, ни сын, ни вообще кто-либо. Мальчишке, которому на футбольном поле удавалось вытворять с мячом просто невероятные вещи, прозвище Пеле не нравилось категорически. Но, когда после каждого забитого им гола все вокруг начинали скандировать «Пе-ле, Пе-ле!», он снисходительно улыбался и вынужденно с этим мирился. А потом и вовсе привык. Все привыкли. Весь мир привык.

Да, именно весь мир. Потому что на первом же мировом первенстве 1958 года, в котором в составе национальной сборной Бразилии участвовал 17-летний Пеле, он стал самым молодым в истории футбола чемпионом мира. Кстати, всего чемпионом мира Пеле становился три раза. И это достижение до сих пор не удалось повторить никому. Как, впрочем, и ещё одно его достижение — в 1363 официальных матчах он забил 1281 гол! В одном только 1959 году в играх за свой родной клуб «Сантос» и за сборную Бразилии Пеле заколотил в ворота соперников 126 мячей!

Конечно, такие гениальные футболисты рождаются не чаще одного раза в 100 лет. Не случайно ведь Международный олимпийский комитет признал Эдсона Арантеса ду Насименту лучшим спортсменом ХХ века. А футболку под номером 10 начали носить вслед за ним многие выдающиеся игроки. Такие, например, как Диего Марадона, Эрик Кантона и наш Андрей Шевченко…

О Пеле ходят настоящие легенды. Рассказывают, что во время междоусобной войны, бушевавшей в Нигерии в конце 1960-х годов, противоборствующие стороны несколько раз объявляли временное перемирие только для того, чтобы можно было посмотреть трансляцию футбольного матча с участием «Короля футбола», как с некоторых пор во всём мире начали величать Пеле. После того, как 19 ноября 1969 года на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро он забил свой 1000-й гол, Министерство связи Бразилии выпустило специальную почтовую марку — единственную в мире, посвящённую достижению отдельного футболиста. А когда вскоре после этого журналисты поинтересовались, допускает ли он появление «нового Пеле», легендарный футболист в ответ рассмеялся: «Исключено… Мои мама с папой давно уже свернули производство».

Всем сегодняшним именинникам, родившимся в один день с «Королём футбола», позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.