«Меня зовут Элина, я врач-интерн. И я заболела COVID-19»

Врач-интерн Элина Ясницкая рассказала о своей работе и коронавирусных пациентах, которые норовили в кабинете медиков покашлять со спущенной под нос маской.

«Меня зовут Элина, я — врач-интерн в отделении терапии. Вот и я заболела, у меня обнаружили положительный ПЦР к РНК COVID-19, и я могу спокойно заходить в красную зону без костюма. Если учесть вирусную нагрузку, которую я получила за все время работы, это был лишь вопрос времени. Не верьте никаким СМИ, врачей никто не обеспечивает средствами индивидуальной защиты», — пишет медик на своей страничке в соцсетях.

Элина Ясницкая рассказала, что до болезни работала в отделении терапии, в котором 90% процентов пациентов были с ковидной пневмонией, однако средств защиты для медиков не хватало: «Удалось выиграть для своей группы защитные костюмы, которые нашли у старшей медсестры, щитки, очки тоже были, а вот шапочки, бахилы, перчатки, респираторы — покупай сам, поскольку официально больница не опорная, а значит «не ковидная», респираторы тут не найдешь. Бесклапанный респиратор семью этажами ниже в больнице стоит порядка 180 гривен. Будь добр, покупай средства индивидуальной защиты за свой счет (при зарплате 3800 грн.) либо иди незащищенный к потенциально ковидным пациентам, «ведь ты же врач».

Медик пишет, что хоть врачи и дают клятву Гиппократа, однако это не означает, что они бессмертны. У них есть семьи, которыми медработники рискуют, помогая другим.

«Когда приходит позитивный ПЦР, вначале крайне неприятно и страшно, а позже паника отступает, наступает полное безразличие — ведь больше нечего бояться, все и так произошло. Пациенты с ПЦР+ постоянно норовили зайти к нам в кабинет покашлять с маской, спущенной под нос. Теперь я понимаю, почему. На работе ты находишься с утра до вечера в респираторе, и наступает „легкая“ одышка… Особенно если еще надеть спецкостюм и походить по больным на разных этажах. К концу дня открываешь окошко, что бы подышать и тут они начинают ломиться в кабинет… Я — гуманист, и я ни в коем случае никого не обвиняю! Но хочется какой-то человечности и предостеречь коллег о том, что витаминки С, Д3 и цинктерал вряд ли спасут вас от пандемии, исходя из моего личного опыта», — пишет врач.

Она с сожалением констатирует, что хоть респираторы и костюмы должны часто меняться, это не предусмотрено во многих больницах, как не предусмотрены и зоны обсервации (чистые и грязные отделения), без которых «весь этот маскарад и переодевания не имеют смысла».

«Единственное, что влияет на течение этой болезни — это степень вирусной нагрузки. У меня она была достаточная. Ведь я же врач», — такими словами заканчивает свой пост Элина Ясницкая.

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