Правительство должно профинансировать ремонт устаревшего жилищного фонда в Киеве, — Кучеренко

Кандидат на должность городского головы Киева от партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко заявил, что зарегистрировал постановление Верховной Рады о разработке правительством государственной программы ремонта и модернизации устаревшего жилья в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Как кандидат в мэры Киева я зарегистрировал проект постановления Верховной Рады, в котором мы предлагаем комплексно приступить к решению этой проблемы. Мы требуем от правительства разработки государственной программы ремонта и модернизации устаревшего жилья. Иначе рано или поздно жителям домов скажут, что в их тариф не будут заложены средства на капитальный ремонт домов», — заявил Кучеренко.

В Киеве устаревший жилой фонд составляет 8 500 домов. Жители таких домов во время встреч с кандидатом на должность городского головы Киева от партии «Батьківщина» Алексеем Кучеренко обращались с просьбой начать ремонт в таких домах.

«Одним из главных наших приоритетов является городская программа капитального ремонта жилья. На всех встречах киевляне поднимают проблему — это проживание в устаревшем жилом фонде. Таких домов есть 8 500, и в них живут киевляне», — сообщил Кучеренко.

Также правительство должно решить сложный вопрос собственности на земельные участки, которая находится под домами, что влияет на тарифы по оплате жилья.

«Мы требуем от правительства решения проблемы собственности на земельные участки, которые находятся под зданиями, и так называемые придомовые территории. Это поможет четко определить, за что должны платить жители домов», — заявил Алексей Кучеренко.

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