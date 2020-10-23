«Батьківщина» настаивает на внедрении программы капремонта жилья

Правительство обязано разработать закон о государственной программе модернизации и капитальных ремонтов устаревшего жилого фонда. Ведь в Украине сотни тысяч многоэтажек требуют капитального ремонта. Надеяться, что эту проблему можно переложить на плечи населения и сказать учителям, пенсионерам, медикам — самим собираться и делать капремонт, — это безумие и путь в никуда. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе.

Как сообщает пресс-служба, политик подготовил проект постановления Верховной Рады Украины «Об обращении к Кабинету Министров Украины о принятии мер, направленных на обеспечение прав потребителей коммунальных услуг и собственников жилья в многоквартирных домах».

«Этим постановлением мы поручаем и требуем от правительства в течение 3 месяцев разработать и подать в Верховную Раду закон о государственной жилищно-коммунальной инспекции. Этот орган должен взять на себя защиту потребителя. На каждой встрече киевляне спрашивают: почему нас никто не может защитить? Нам некуда обратиться и пожаловаться на то, что над нами издеваются управляющие компании, теплокоммунэнерго, водоканалы, мусороперевозчики, энергетики, газовики и т. д. » — отметил Алексей Кучеренко.

По словам политика, во всей Европе, в парламентско-президентских и парламентских странах, законопроекты разрабатывает правительство. Поскольку правительство потом эти же законы выполняет и отвечает за то, чтобы они работали гармонично, а не были в противоречии.

«Это должна быть государственная программа, которая будет базироваться на городских программах по каждому населенному пункту Украины. Мы требуем от правительства четко определить источники финансирования и кредитования и безотлагательно разработать пакет законов и нормативно-правовых актов, которые бы определили порядок списания этих домов, так как их сегодня списывают в никуда. Тысячи многоквартирных домов в воздухе, там нет ни владельца, ни ответственных. Надо четко определить статус земельного участка под домом, статус придомовой территории и определить, кто за нее должен платить, кто должен ее содержать. Без определения земельных вопросов сдвинуть с места программу модернизации устаревшего жилого фонда невозможно», — пояснил политик.

Он добавил, что сегодня есть нерешенный вопрос и регистрации имущественных прав.

«Люди хотят создать ОСМД, хотят узнать, кто живет рядом, с кем создавать ОСМД, с кем вместе организовывать капитальный ремонт, решать, кому платить, решать вопросы безопасности: лифт падает, труба может взорваться. Они обращаются в соответствующие реестры, где им отвечают, что это частная информация. В результате неизвестно, как обеспечить безопасную эксплуатацию жилого фонда», — сказал Кучеренко.

Он отметил, что все эти вопросы не решаются на протяжении многих лет, и призвал правительство к конкретным действиям.

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