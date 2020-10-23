ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Платформа существенно упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного сайта online. icu и торговой системы ICU Trade.

«Больше нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об ОВГЗ. Все необходимое собрано в одном месте — на сайте online. icu, который также является входом в нашу торговую систему. Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов», — рассказала Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.

В компании отмечают, что система интуитивно понятна и проста в использовании, но в то же время обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:

• просматривать подробную информацию о выбранных ценных бумагах; • покупать и продавать ОВГЗ; • следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7; • получать индивидуальные предложения по ОВГЗ; • контролировать движение средств и остатки на счете; • выводить средства на свой банковский счет.

«Преимущества нашей системы — проведение торговых операций всего за несколько секунд и возможность в любой момент купить или продать ценные бумаги, а также в один клик вывести средства на свой банковский счет. Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации у брокера все операции по покупке/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью электронной подписи с использованием SMS», — подчеркнула Евгения Грищенко.

Сайт online. icu и торговая система полностью оптимизированы под работу на мобильных устройствах. ICU Trade является единственной платформой для покупки ОВГЗ, адаптированной под браузеры смартфонов и планшетов. ICU планирует запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые еще больше повысят удобство инвестирования. В компании также обещают постоянно совершенствовать торговую систему, дополняя функционал новыми удобными сервисами для инвесторов.

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