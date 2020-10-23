"Могу с полной уверенностью говорить о том, что моя машина была угнана, а не эвакуирована", — Александр Швец

Главный редактор газеты «ФАКТЫ» Александр Швец на своей странице в соцсети назвал аферистами сотрудников так называемой Инспекции парковки КГГА и объяснил, почему считает, что его машина была угнана, а не эвакуирована в минувшее воскресенье.



«ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ О РАЗГУЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ КИЕВСКИХ АФЕРИСТОВ, НАЗЫВАЮЩИХ СЕБЯ ИНСПЕКЦИЕЙ ПАРКОВКИ КГГА

(Часть вторая)

Краткое содержание первой части. В минувшее воскресенье, 18 октября, в 11:20 (время отмечено на музейных билетах) по киевскому времени, оставив свой автомобиль у бровки возле дома № 3 по улице Владимирской, мы с младшей дочерью вошли в здание Исторического музея. Осмотрев очень интересную, но не очень большую экспозицию золотых украшений сарматских царей, не так давно обнаруженную в Винницкой области, мы вышли на улицу. Часы показывали 11:50. Нашей машины не было. На ее месте стояли две другие иномарки.

Мне потребовалось потратить несколько часов, много нервов и 1835 гривен для того, чтобы узнать, где находится угнанная машина и вызволить её из плена организованной шайки киевских угонщиков чужого автотранспорта. Теперь объясню, почему сейчас я могу с полной уверенностью говорить о том, что моя машина была угнана, а не эвакуирована.

Сегодня, 23 октября, по почте мне пришло «постановление о наложении административного штрафа по делу о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъёмки (видеозаписи) серия АС № 16 181». В этом постановлении, в частности, сказано о том, что сутью административного правонарушения является то, что транспорт находился ближе 10 метров от пешеходного перехода. Действительно, машина находилась на расстоянии 6−7 метров от перехода, не создавая при этом препятствий ни для проезда автотранспорта, ни для передвижения пешеходов. И это подтверждается фотосъемкой. В документе также написано (чёрным по белому!), что в случае оставления инспектором парковки сообщения о штрафе на лобовом стекле автомобиля я имел право оплатить всего 50 процентов от суммы штрафа, если бы сделал это в течение 10 дней с момента оформления нарушения.

А теперь вопрос: КОМУ И ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ПО-ВОРОВСКИ БЫСТРО УГОНЯТЬ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ФОРМАЛЬНО ПРАВИЛО НАРУШИЛ, НО ПРИ ЭТОМ НИКОМУ НЕ МЕШАЛ?! Ответ очевиден: тем аферистам, которые хотели на этом крупно нажиться. Они не создают парковочные места (в радиусе 10 километров от Андреевской церкви вы не найдете ни одного цивилизованного паркинга, построенного за последние годы шайкой этих аферистов, организованных в устойчивую преступную группу). Они не эвакуируют сотни машин, брошенных водителями прямо на проезжей части в местах массового отдыха киевлян таким образом, чтобы эвакуаторам неудобно было к ним подобраться. Они, как шакалы, рыщут там, где можно формально уличить водителя в нескольких метрах нарушения правил и по-воровски угнать чужую машину, чтобы за несколько часов на этом угоне ещё и заработать 1835 гривен. А потом ещё и выписать штраф на сумму 510 гривен за формальное нарушение.

Будучи законопослушным гражданином, я этот штраф, естественно, оплачу. Как оплатил и крупную сумму за угон моей машины. В то же время, прочитав сотни откликов на мою предыдущую публикацию, хочу заметить: киевляне настолько возмущены самоуправством этих эвакуаторо-аферистов, что вовсе не удивлюсь, если вскоре их новые машины начнут поджигать и разбирать на мелкие запчасти, а хитро@пым исполнителям преступной воли крупных хозяев этой шайки начнут больно бить по лицу. Ведь в том случае, когда не действует закон, на его место приходит беззаконие. Практика цивилизованных стран давно уже показала, что путь эволюции менее болезненный, чем путь революции. Это так, к сведению. На всякий случай. Чтобы потом не говорили, что не предупреждали…" — написал Александр Швец в Facebook.

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