24 октября 2020

Сегодняшний рассказ я решил посвятить одной сумасшедшей любви. Может быть, даже самой сумасшедшей любви в мире. А поводом для этого рассказа явилось вот что. 24 октября 1969 года на аукционе Sotheby’s не назвавший себя мужчина купил за 37 тысяч долларов знаменитую жемчужину Ла Пелегрина (её ещё называли Блуждающей жемчужиной). Представителю испанской королевской семьи, также участвовавшему в торгах за эту драгоценность, пришлось уступить настойчивому незнакомцу, который, судя по всему, ни за что не собирался останавливаться. Блуждающая жемчужина была весьма и весьма знаменитой вещицей. Найденная в XVI веке в водах Панамского залива темнокожим рабом, она на протяжении нескольких столетий переходила из рук в руки наследников Марии Тюдор и нескольких поколений семьи Наполеона, ею восхищался великий Веласкес. В 1969 году хозяйкой легендарной драгоценности стала актриса Элизабет Тейлор. А мужчиной, сделавшим ей этот поистине королевский подарок, был её пятый муж, тоже актёр, Ричард Бёртон.

Вообще-то Элизабет Тейлор у Бёртона также была далеко не первой женой. Всего у него было пять браков, а у неё семь. Причём, Элизабет и Ричард дважды женились и дважды разводились. Это если не считать прочих известных романов, в которых дело до бракосочетания у этих любвеобильных голливудских звёзд не доходило. Познакомились они на съёмках фильма «Клеопатра» Джозефа Марковича. Бёртон получил роль Марка Антония, а Клеопатрой, естественно, была Тейлор. Во время съёмок первой же любовной сцены между ними вспыхнула безумная страсть, которую впоследствии многие окрестили «любовной драмой века». Они целовались дольше, чем это было предусмотрено сценарием, они подолгу запирались в гостиничном номере и из-за этого постоянно опаздывали на съёмочную площадку. Они то громко ссорились, то также бурно мирились. И это всё при том, что Бёртон приехал на съёмки с женой и детьми, а Тейлор была замужем за Эди Фишером. Долго продолжаться такое безумие не могло и вскоре, получив разводы, они оформили брак официально. И случилось это в отеле «Ритц» в канадском Монреале. Выйдя к журналистам, Тейлор сказала: «Я на седьмом небе. Мы будем вместе с Бёртоном жить до конца наших дней».

Жили они действительно очень красиво. За 10 лет их первого замужества они заработали в кино более 50 миллионов долларов. Став звездой Голливуда первой величины, Тейлор соглашалась сниматься в новых фильмах только при условии, что туда же пригласят и её супруга. О каждом их выходе в свет, о каждой их новой покупке тут же сообщалось в газетах. Два «Роллс-ройса», самолёт, яхта, недвижимость в Ирландии и на Канарских островах, коллекции картин и антиквариата — это было лишь малой частью того, чем обладала знаменитая семейная пара. Ну, и отдельной частью их жизни были драгоценности. Чаще всего бриллианты. Она бриллианты очень любила, а он бриллианты ей часто дарил. И нередко эти подарки были просто уникальными. Вспомнить хотя бы только изумрудный гарнитур стоимостью в миллион долларов, в котором Элизабет вышла получать свой второй «Оскар» — за роль в фильме «Кто боится Вирджинии Вульф».

К сожалению, привычный формат наших коротких «фарфоровых» историй не позволяет продолжать этот рассказ дальше, но мне кажется, что вы и так уже получили представление о том, что это была за любовь…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.