«Пятый вопрос все-таки сформулировали по-идиотски»: Шрайк об опросе Зеленского

Блогер Роман Шрайк поражен, как нелепо был сформулирован пятый пункт в списке «5 вопросов от президента». Шрайк подозревает, что вопрос о Будапештском меморандуме рассчитан только на тех, кто не читал ни исходного документа, ни его перевода

«5-й вопрос все-таки сформулировали по-идиотски. Дело в том, что в тексте Будапештского меморандума нет никаких гарантий безопасности. Есть только обязательство сильно возмущаться, если на Украину нападут. Что, собственно, и произошло.

Даже слово «гарантии» содержится только в названии документа и только в украинской и российской версии. В английской используется слово «заверения».

Так произошло потому, что Леониду Кучме нужно было оправдать подписание этого документа перед Верховной Радой, и он это сделал, добавив в название слово «гарантии». Но американцев и британцев изменить свои версии меморандума не убедил. Так что использовать гарантии безопасности нельзя, потому что в документе их попросту нет.

Ровно так же можно было спросить у людей про использование философского камня для пополнения государственного бюджета", — объясняет блогер.

Фото Роман Шрайк/Facebook

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