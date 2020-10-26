После выборов курсы доллара и евро вновь пошли вверх: что будет дальше

Если на прошлой неделе гривня укрепилась, то сразу после выборов 25 октября курсы основных иностранных валют вновь пошли вверх. С пятницы, 23 октября, доллар подорожал на 2 копейки, евро — на 14 копеек. Так, 26 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,29 грн за доллар и 33,55 грн за евро. Гривня вновь сдает свои позиции и на наличном валютном рынке, потеряв в цене от 2 до 7 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,25 грн, купить — по 28,46 грн; евро — сдать по 33,22 грн, купить — по 33,62 грн. Эксперты считают, что нынешние колебания курса национальной валюты связаны с завершением первого тура выборов.

— За прошедшую неделю курс продажи наличного доллара в банках практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка курс доллара к гривне незначительно снизился на 0,1−0,3%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,36 до 28,29 грн (-0,3%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за то же время снизились с 28,38−28,40 грн до 28,31−28,33 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,27−28,47 грн до 28,25−28,47 грн. При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 0,7% до 0,8% за счет снижения курса покупки при неизменном курсе продажи.

Как стало известно на прошлой неделе, НБУ видит целый ряд долгосрочных рисков для гривни. Среди них слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев; постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии; рост цен на энергоносители в мире; низкие доходы от транзита газа в 2020—2021 годах. В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021−2022 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках — около 28,2−28,4 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Определенное влияние на валютный рынок оказали выборы.

— Курс гривни в понедельник, 26 октября, находится на уровне 28,33 грн за доллар на фоне первых итогов местных выборов в Украине, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Согласно данным экзит-поллов, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов — Киева, Одессы, Днепра и Львова — может продолжиться во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. По данным ЦИК, явка на местных выборах составила около 37%.

Вероятно, в ближайшее время участники рынка продолжат следить за публикацией итогов местных выборов, но гривня вряд ли сильно изменится в цене и продолжит движение вблизи отметки 28,3 грн за доллар, — считает Андрей Шевчишин.

Однако, помимо выборов, есть и другие, экономические, факторы, способные повлиять на курс гривни.

— Прошлую неделю украинская гривня завершила ростом относительно доллара США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Но во второй половине недели на рынке возобновился тренд на ослабление национальной валюты. Ключевой уровень, 28,20 грн, гривне так и не удалось преодолеть. НБУ и нерезиденты в пятницу на торгах замечены не были. Торговая сессия пятницы на межбанке по валютной паре доллар-гривня завершилась ростом до уровня 28,32 грн, а пара евро-гривня выросла до отметки в 33,52 грн.

На этой неделе завершается период бюджетных платежей, что стимулирует экспортеров к продаже валюты. Однако в конце недели они могут получить возмещение НДС, и тогда спрос на гривню заметно ослабнет. Во вторник состоится аукцион Минфина Украины, где рынку будут предложены облигации внутреннего государственного займа в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 24 и 48 месяцев. Спрос на 4-летние бонды послужит индикатором доверия инвесторов к экономике Украины. В случае резких курсовых колебаний возможен выход на торги НБУ.

По паре доллар-гривня ожидаю рост к уровню 28,42 грн. Единая европейская валюта к гривне продолжит подъем к отметке 33,62 грн, — прогнозирует Андрей Гойлов.

Напомним, в парламенте зарегистрирован и подан на рассмотрение депутатов законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Документ призван урегулировать деятельность так называемых коллекторских компаний, запретить физическое и психологическое давление на должников и членов их семей. Также должен быть создан реестр таких организаций.

Фото Pixabay

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