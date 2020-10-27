«Макрон — мой герой. Кадыров – средневековье», — Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который после убийства французского учителя фанатиком говорил о свободе слова, а также на реакцию на его слова главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Свобода — самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции — очень важно. Макрон мой герой в эти дни. Напомню, за демонстрацию школьникам на уроке, посвященном свободе слова, причем предупредив выйти всех, кого это может оскорбить, карикатур на пророка Мухаммеда, был убит учитель Самуэль Пати. На его похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова», — пишет Собчак в Instagram и напоминает об ответе Рамзана Кадырова.

Лидер Чечни, в частности, заявил следующее: «Издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей».

«Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других — это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода — в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце, — ваше право. А мое — ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? Если что-то тебе не нравится — не смотри, уйди, не вовлекайся. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им.

Все, что не описано уголовным кодексом — все разрешено. Ведь они же добиваются своего — про Мухаммеда и мусульман все бояться даже пошутить! А значит уже лишили свободы террором. Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной полумусульманской Франции сказал такое — мой герой", — пишет Собчак.



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