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Политика

Мэром Умани будет Ирина Плетнева от партии «За майбутнє»

16:49 27 октября 2020
Ирина Плетнева
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Стала известна интрига мэрских выборов в стотысячной Умани Черкасской области, где по результам параллельного подсчета и согласно протоколам с мокрыми печатями, которые уже на руках, победила кандидат от партии «За майбутнє» Ирина Плетнева. Однако официальный подсчет еще продолжается.

Напомним, Ирина Плетнева почти восемь лет работала руководителем общественной приемной народного депутата Украины Антона Яценко и была местным депутатом.

«Спасибо за поддержку! Телефон разрывается от поздравлений! Вы выбрали меня своим мэром! Официальные результаты еще не объявлены, но по предварительным подсчетам и согласно протоколам с мокрыми печатями, которые уже на руках, у нас уверенная победа», — поблагодарила Ирина Плетнева жителей Умани.

Так, согласно предварительным подсчетам, Ирина Плетнева получила 6065 голосов, действующий мэр Умани Александр Цебрий — 4149 голосов, Андрей Дикун — 3825 голосов.

«Большой отрыв в голосах свидетельствует о вашей полной поддержке и жажде перемен! Прежде всего, спасибо всем, кто, несмотря на все, пришел на местные выборы и проголосовал. Я и наша команда с ответственностью относимся к представленной программе развития города Умани и села Полянецкое и обещаем приложить все усилия для ее выполнения. Умань станет лучше и комфортнее», — добавила Ирина Плетнева.

Как отмечают местные СМИ, общественные организации и жители Умани, выборы были проведены без нарушений.

«Спасибо всем, кто поддержал Ирину Плетневу. Это наша общая победа! Вместе мы сделаем Умань еще лучше», — прокомментировал результаты параллельного подсчета голосов народный депутат Украины Антон Яценко.

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