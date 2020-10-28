Словацкий блогер записал видеообращение за 6 часов до смерти от коронавируса

Известный в Словакии блогер Йозеф Кметьо заразился коронавирусом и попытался донести до всех опасность COVID-диссидентов. Особенно резко блогер выразился против тех, кто думает, что коронавирус не опаснее гриппа. Видео стало последним в жизни блогера, вскоре его увезли в больницу в Братиславе, где спустя шесть часов 47-летний Кметьо скончался.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

«Я был бы очень рад, если бы вы наконец послали подальше тех всех тех людей, которые думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп», — заявил блогер.

Также Кметьо попытался донести, как ошибаются те, кто советует не носить маски. «Все это может закончиться вот так», — говорит блогер, намекая на себя и с трудом сдерживая приступ кашля.

С начала эпидемии COVID-19 в Словакии скончались 134 человека. За последнюю неделю резко увеличилось число летальных исходов. Болезнь протекала особенно тяжело у пациентов пожилого возраста, но среди скончавшихся были и лица 45 лет.

Фото Jozef Kmeťo/Facebook

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