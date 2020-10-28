На сколько вырастет курс доллара: прогноз экспертов

В начале недели, сразу после выборов, стоимость основных иностранных валют пошла вверх. К среде рост курса доллара продолжился. С понедельника, 26 октября, доллар подорожал на 8 копеек, евро — на 1 копейку.

Так, 28 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,37 грн за доллар и 33,56 грн за евро. Американская валюта дорожает и на наличном валютном рынке, при том что курс евро незначительно снизился. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,29 грн, купить — по 28,47 грн; евро — сдать по 33,21 грн, купить — по 33,58 грн. Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса доллара.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, запаздывающий официальный курс доллара практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно вырос к гривне на 0,3−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 28,37 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», выросли за это же время с 28,24 — 28,26 грн до 28,37 — 28,38 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,22 — 28,41 грн до 28,29 — 28,49 грн (+0,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 0,7%.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 28,4 — 28,6 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

На валютный рынок влияют данные о госдолге Украины и последнее решение Конституционного суда.

«Курс гривни в среду, 28 октября, откатился к отметке 28,39 гривен за доллар на фоне сообщения о том, что государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 2,3 триллиона гривен, или 82,89 млрд долларов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В течение сентября государственный долг страны увеличился в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте этот показатель уменьшился на 2,3 млрд долларов. Министерство финансов ранее сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал — 6,3 млрд долларов.

Также рынок переваривает новости о решении Конституционального суда по электронному декларированию, а также ситуацию вокруг НАБУ. Есть опасения, что данные факторы станут большой проблемой для Украины на пути сотрудничества с МВФ. В следующем году это сотрудничество будет необходимым.

Также, рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией, и аграрным сектором, который испытывает большие трудности в связи с низким урожаем.

Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет, но вряд ли опустится ниже отметки 28,4 гривен за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Эксперты отмечают, что валютный рынок пока не отреагировал на кадровые перестановки в НБУ.



«Украинская гривня во вторник продолжила падение против доллара США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Данный тренд развивается даже в отсутствие на межбанке нерезидентов. НБУ с продажей валюты не выходил. Объемы сделок во вторник по сравнению с понедельником выросли в несколько раз. Вчерашняя торговая сессия на межбанке по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,38 грн. Пара евро-гривня вернула потери понедельника, поднявшись до отметки в 33,56 грн.

Рынок «проигнорировал» интервью членов правления НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, заявивших, что последние изменения в структуре регулятора противоречат договоренностям с МВФ. Вчера состоялся аукцион Минфина Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Рынку были предложены облигации в гривне со сроками обращения 6, 12, 24 и 48 месяцев. Спрос был лишь на годовые бонды, заявки на 4-летние Минфин не удовлетворил. В результате правительство получило от инвесторов весьма тревожный сигнал о недоверии. Всего в бюджет было привлечено 395,56 млн гривен. Из позитивного можно отметить рост объемов депозитных вкладов населения в национальной валюте на 17% за 9 месяцев текущего года против аналогичного периода предыдущего года.

В среду по валютной паре доллар-гривня ожидаю продолжения роста к отметке 28,42 грн. Единая европейская валюта против гривни, вероятно, продолжит рост к уровню 33,65 грн", — считает Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают, что от ситуации на валютном рынке зависят финансовые резервы государства. Напомним, что по состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли 29,049 млрд долларов (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке. В сентябре резервы сократились на 8,7% и к 1 октября составляли 26,526 млрд долларов.

При этом, в НБУ признали, что за последние три года иностранные кредиторы и инвесторы вывели из Украины 25 млрд долларов.

«Ответственно выполняя свои обязательства перед международными партнерами, не следует забывать о значительных внутренних резервах финансовых ресурсов, которые покидают страну из-за несовершенства действующей системы налогового и валютного регулирования, — сообщил в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. — Только за последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило 25 млрд долларов. В виде дивидендов в пользу нерезидентов из страны вывели 8,5 млрд долларов. Выплата резидентами Украины процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составила 8,6 млрд долларов».

Стоит отметить, что спрос на валюту косвенно зависит и от увеличения расходов населения, в частности на жилищно-коммунальные услуги. А они начинают дорожать. Первыми выросли тарифы на газ. Например, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% - до 6,33 грн за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Свои тарифы на ноябрь существенно увеличили и другие поставщики голубого топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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