29 октября 2020

29 октября 1998 года в истории космонавтики произошло событие, о котором заговорил весь мир. На корабле многоразового использования «Дискавери STS-95» в свой второй в жизни полёт в космос отправился американский астронавт Джон Гленн. Поскольку к тому времени в космосе уже успели побывать сотни представителей разных стран, причём, многие из них совершили и 3, и 4, и 5 полётов, вряд ли можно было назвать это событие из ряда вон выходящим. Если бы не одно «но». Астронавту Джону Гленну было 77 лет. И, проведя в полёте 213 часов и 44 минуты, он стал самым пожилым жителем Земли, побывавшим в космосе. Это достижение никому по сей день превзойти не удалось.

Уникальным было не только это достижение. Уникальной была вся жизнь самого взрослого астронавта нашей планеты. Джона Гленна часто сравнивают с Юрием Гагариным. И для этого сравнения есть все основания. Гагарин совершил первый в истории орбитальный космический полёт 12 апреля 1961 года. Гленн в свой первый орбитальный полет (продолжительностью 4 часа 55 минут) отправился 20 февраля 1962 года.

Он стал третьим (после Гагарина и Титова) человеком в мире, облетевшим вокруг Земли. Только нужно учитывать, что Гленн был старше Гагарина на целых 13 лет. Он вообще был самым «старым» в семерке американских астронавтов, которых готовили к орбитальному полёту. За плечами полковника Гленна было участие в боевых действиях во время Второй Мировой войны на Маршалловых островах. Во время Корейской войны он даже сбил три самолета «МиГ-15» советского производства. В 1957 году он установил рекорд скорости трансконтинентального перелёта, пролетев на истребителе F8U из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 3 часа и 23 минуты. Это был первый в мире беспосадочный трансконтинентальный сверхзвуковой полёт. Так что национальным героем США он стал задолго до своего полёта в космос в октябре 1998 года.

А ещё в биографии Джона Гленна была длинная политическая карьера. Из 36 лет, прошедших между его первым и вторым полётами в космос, он успел четверть века представлять в Сенате США свой родной штат Огайо и даже дважды участвовать в президентских праймериз Демократической партии. Правда, без особого успеха. Джон Гленн любил повторять: «Даже в самые трудные времена нужно заниматься исследованиями и смотреть в будущее». И всё делал для того, чтобы этим своим словам соответствовать. В мир иной легендарный астронавт отошёл в медицинском центре университета штата Огайо в возрасте 95 лет в окружении родных и близких. Сумев пережить всех своих коллег по первому отряду астронавтов.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.