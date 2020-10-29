Одесский припортовый завод произвел миллион тонн удобрений за 15 месяцев, — «Агро Газ Трейдинг»

«Агро Газ Трейдинг», компания-поставщик давальческого сырья для Одесского припортового завода с лета 2019 года, сообщила о том, что за указанный временной промежуток ОПЗ произвел 1 млн тонн карбамида. Продукция завода пользуется спросом на различных континентах.



«Партнерские прозрачные отношения, установленные между ОПЗ и „Агро Газ Трейдинг“, стали залогом установления производственных рекордов заводом. Высококачественная продукция ОПЗ пользуется спросом в различных уголках мира, включая страны Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ делают свой вклад в стабилизацию платежного платежного баланса страны и увеличения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней», — говорится в сообщении компании.

Контракт на поставку давальческого сырья между АГТ и ОПЗ действует до конца 2020 года.



«Как показывает практика, выбранная нами стратегия по выстраиванию прозрачных партнерских отношений между АГТ и ОПЗ оказалась верной. Завод устанавливает рекорды по производству и экспорту продукции, заработная плата выплачивается в полном объеме и постепенно повышается, найден механизм по погашению долгов ОПЗ. Со своей стороны приложим все усилия для сохранения подобной динамики», — отметил Владимир Колот, партнер «Агро Газ Трейдинг».



ОПЗ входит в перечень объектов большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является Pericles Advisory Group.

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