28.35 / 28.54 33.09 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Нас в Киевсовете столько, сколько нужно: сейчас необходимо работать, — "слуга народа" Присяжнюк

21:44 29 октября 2020
Михаил Присяжнюк
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Слуга народа» в Киевсовете будет сотрудничать с новоизбранным мэром в том случае, если власть будет работать на киевлян. Впереди много работы, поэтому будущие депутаты уже готовят свои наработки. Такое заявление во время брифинга сделал кандидат в депутаты Киевсовета Михаил Присяжнюк.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского настоящие профессионалы, которые будут эффективно работать.

«Я знаю своих коллег, которые стоят рядом. Это профессиональные и честные люди, которые идут к власти, чтобы изменить мир к лучшему. У нас есть крутая поддержка от президента, и я хотел бы, чтобы мы все помнили то, о чем он говорил. Речь шла о том, что выборы закончились, а впереди — работа, местная власть, которую избрали люди. Да, нам бы хотелось, чтобы наших представителей в Киевсовете было больше, но, как показывает практика, качество не зависит от количества. Нас в Киевсовете столько, сколько нужно — сейчас необходимо работать», — подчеркнул Присяжнюк.

Также кандидат добавил, что команда «Слуги народа» продолжает диалог с киевлянами по улучшению жизни столицы. Все эти наработки будут представлены во время первой сессии новоизбранного совета.

В целом, по словам Присяжнюка, фракция СН будет регулярно отчитываться перед киевлянами и выстроит свою работу в Киевсовете максимально открыто и прозрачно.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

Валерий Бабич

От коронавируса умер известный бизнесмен и экс-нардеп Валерий Бабич

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер