«Советую сделать скриншот поста, "внутренний юрист" может его удалить», — Малюська о скандальной инициативе Зеленского по КСУ
Министр юстиции Денис Малюська считает, что президентский проект закона о перезапуске состава Конституционного Суда Украины имеет право на жизнь, и упоминает о политико-правовых решениях.
«Юридические vs. политические решения». Не знаю как у вас, а в моей фб-ленте тема дня — законопроект, которым президент Украины предложил перезагрузить текущий состав Конституционного Суда Украины, — пишет Денис Малюська в соцсетях. — Каковы мотивы такого законопроекта уже обсуждалось много, лишний раз в детали вдаваться не буду. Сформулирую только коротко — большая часть общества потеряла доверие к судьям этой влиятельной судебной институции.
Напомню — рассмотрения в КСУ ожидают практически все ключевые реформы, принятые Верховной Радой Украины в последние годы. На кону — банковская и земельные реформы, существование Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Высшего антикоррупционного суда Украины и Большой Палаты Верховного Суда Украины и многие другие ключевых достижений последних лет.
СНБОУ и президент, учитывая все риски, поддержали идею политического урегулирования проблемы путем перезагрузки всего состава Конституционного Суда Украины, что и было оформлено соответствующим законопроектом.
Немало оппонентов такого решения указали, что оно не является юридическим и не соответствует требованиям закона и Конституции, а потому не может быть поддержанным. При этом следует отдать должное, многие из них попытались предложить альтернативные юридические варианты урегулирования проблемы, которые, к сожалению, замечательные во всем, кроме реалистичности или эффективности.
Как министр юстиции, я одновременно и политик, и юрист, а потому борьба «внутреннего юриста» с «внутренним политиком» является еще более жаркой, чем большинство споров в Фейсбуке.
Результат этих споров — я убежден, что политическое решение проблемы имеет право на существование. Более того, такого рода спор (хотя и значительно большей степени тяжести) между политическим и юридическим решением уже был не так давно, в 2014 году. Напомню, общественное доверие тогда потерял Янукович и его команда.
Во времена Революции достоинства было принято немало политико-правовых решений, где трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения. Одним из таких политико-правовых решений стала действующая редакция Конституции Украины. К тому же, напомню, что действующая Конституция — это именно политико-правовое решение, которое «развернуло» действие несправедливого решения Конституционного Суда Украины. Решения, вынесенного КСУ, по слухам, под политическим давлением и за немалое денежное вознаграждение от тогдашней власти.
В чем секрет успешности тех политических (или, если хотите, политико-правовых) решений? По моему мнению в том, что это был общественный компромисс и реализация справедливости. Это — единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти.
Поэтому имеет ли право на жизнь и реализацию инициатива президента по перезагрузке КСУ? Мое внутреннее убеждение — да, если она будет поддержана Верховной Радой Украины и обществом. Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент Украины свое слово сказали. Общество, кажется, тоже.
Очередь Верховной Рады Украины.
Выполняя пожелания Министра, делаем скриншот поста.
Фото facebook.com/people/Denis-Malyuska/
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