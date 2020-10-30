«Советую сделать скриншот поста, "внутренний юрист" может его удалить», — Малюська о скандальной инициативе Зеленского по КСУ

Министр юстиции Денис Малюська считает, что президентский проект закона о перезапуске состава Конституционного Суда Украины имеет право на жизнь, и упоминает о политико-правовых решениях.

«Юридические vs. политические решения». Не знаю как у вас, а в моей фб-ленте тема дня — законопроект, которым президент Украины предложил перезагрузить текущий состав Конституционного Суда Украины, — пишет Денис Малюська в соцсетях. — Каковы мотивы такого законопроекта уже обсуждалось много, лишний раз в детали вдаваться не буду. Сформулирую только коротко — большая часть общества потеряла доверие к судьям этой влиятельной судебной институции.

Напомню — рассмотрения в КСУ ожидают практически все ключевые реформы, принятые Верховной Радой Украины в последние годы. На кону — банковская и земельные реформы, существование Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Высшего антикоррупционного суда Украины и Большой Палаты Верховного Суда Украины и многие другие ключевых достижений последних лет.

СНБОУ и президент, учитывая все риски, поддержали идею политического урегулирования проблемы путем перезагрузки всего состава Конституционного Суда Украины, что и было оформлено соответствующим законопроектом.

Немало оппонентов такого решения указали, что оно не является юридическим и не соответствует требованиям закона и Конституции, а потому не может быть поддержанным. При этом следует отдать должное, многие из них попытались предложить альтернативные юридические варианты урегулирования проблемы, которые, к сожалению, замечательные во всем, кроме реалистичности или эффективности.

Как министр юстиции, я одновременно и политик, и юрист, а потому борьба «внутреннего юриста» с «внутренним политиком» является еще более жаркой, чем большинство споров в Фейсбуке.

Результат этих споров — я убежден, что политическое решение проблемы имеет право на существование. Более того, такого рода спор (хотя и значительно большей степени тяжести) между политическим и юридическим решением уже был не так давно, в 2014 году. Напомню, общественное доверие тогда потерял Янукович и его команда.

Во времена Революции достоинства было принято немало политико-правовых решений, где трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения. Одним из таких политико-правовых решений стала действующая редакция Конституции Украины. К тому же, напомню, что действующая Конституция — это именно политико-правовое решение, которое «развернуло» действие несправедливого решения Конституционного Суда Украины. Решения, вынесенного КСУ, по слухам, под политическим давлением и за немалое денежное вознаграждение от тогдашней власти.

В чем секрет успешности тех политических (или, если хотите, политико-правовых) решений? По моему мнению в том, что это был общественный компромисс и реализация справедливости. Это — единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти.

Поэтому имеет ли право на жизнь и реализацию инициатива президента по перезагрузке КСУ? Мое внутреннее убеждение — да, если она будет поддержана Верховной Радой Украины и обществом. Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент Украины свое слово сказали. Общество, кажется, тоже.

Очередь Верховной Рады Украины.

P. S. Советую сделать скриншот поста, «внутренний юрист» может его удалить.

P. P. S. «Внутренний политик» пойдет спать, когда я буду писать пост о непосредственно тексте законопроекта, поэтому более классические юридические дискуссии — чуть позже".

Выполняя пожелания Министра, делаем скриншот поста.

Фото facebook.com/people/Denis-Malyuska/

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