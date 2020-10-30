Более миллиарда долларов: эксперты оценили социальную ценность помощи Фонда Рината Ахметова жителям Донбасса

Помощь Фонда Рината Ахметова жителям Донбасса, пострадавшим вследствие боевых действий на востоке страны с 2014 года оценивается более чем в один миллиард долларов. При этом помощь получили 3,5 миллиона человек. Таков результат исследования специалистов британской компании Envoy Partnership, которые занимаются оценкой социального влияния бизнесов и государств на жизнь людей по всему миру.

«50 лет назад американский сенатор Роберт Кеннеди говорил, что во внутренний валовый продукт страны включены загрязнение воздуха, уничтожение лесов, производство замков и тюрем для тех, кто их ломает, напалм и боеголовки. Но в ВВП не входят такие вещи, как здоровье и образование детей, прекрасная поэзия и счастливые браки. Он говорил о том, что иногда экономических показателей недостаточно и нужно учитывать их социальное влияние. Сейчас ВВП становится мерой хорошей жизни общества и меняет структуру экономики. Пришло время, чтобы статистика делала больший упор на измерения именно благополучия населения. Например, в Великобритании правительство должно учитывать, как его работа улучшит жизнь общества», — рассказал Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership.

Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership

Он также выделил ключевые результаты исследования:

Всего Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помог 3,5 млн мирных жителей Донбасса. То есть помощь Фонда получили две трети пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.

За шесть лет работы проекта Фонда Рината Ахметова «Продуктовая помощь населению» создана социальная ценность на более чем 1 миллиард долларов США. Для каждого отдельного получателя создана социальная ценность на более чем 1100 дол. США, что составляет почти две годовые пенсии в Украине.

Помощь Фонда предотвратила гуманитарную катастрофу в регионе.

72% благополучателей отметили, что не смогли бы себя прокормить без продовольственной помощи.

Более 70% жителей региона столкнулись бы с условиями голода без помощи Фонда и не смогли бы позволить себе предметы первой необходимости и жизненно важные лекарства.

Около 30% жителям Донбасса без помощи Рината Ахметова пришлось бы покинуть Донбасс, став внутренне перемещенными лицами.

Проект «Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова существенно повлиял на эмоциональное благополучие благополучателей. Они отмечали, что вместе с продуктами получали надежду, внимание и понимание того, что о них не забыли:

96% чувствовали, что о них заботились и что о них не забыли;

94% чувствовали себя более значимыми и менее изолированными.

Проект значительно улучшил благополучие 5 тысяч волонтеров, которые работали в проекте.

Абсолютное большинство из них отметили, что участие в проекте помогло почувствовать себя полезными для общества (95%), не сдаться и справиться с трудностями в период войны (78%), чувствовать себя менее изолированными, меньше беспокоиться о себе, также это повысило уровень удовлетворенности жизнью.

«Эффективность — один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова. Поэтому с момента создания Фонд всегда ориентируется на актуальность гуманитарной помощи, ее необходимые масштабы и наиболее эффективные методы оказания. Такой анализ проводится системно и постоянно. Также для проектов и программ Фонда была разработана система качественных и количественных показателей эффективности», — отметила Елена Литвинова, член Наблюдательного совета Фонда.

«Эффективность – один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова», – отметила Елена Литвинова, член Наблюдательного совета Фонда.

Посмотреть дискуссионную онлайн-панель «Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине» можно здесь.

23 сентября состоялась первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова.

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея «Голоса Мирных».

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