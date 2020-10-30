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Более миллиарда долларов: эксперты оценили социальную ценность помощи Фонда Рината Ахметова жителям Донбасса

16:45 30 октября 2020
Фонд Рината Ахметова
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Помощь Фонда Рината Ахметова жителям Донбасса, пострадавшим вследствие боевых действий на востоке страны с 2014 года оценивается более чем в один миллиард долларов. При этом помощь получили 3,5 миллиона человек. Таков результат исследования специалистов британской компании Envoy Partnership, которые занимаются оценкой социального влияния бизнесов и государств на жизнь людей по всему миру.

«50 лет назад американский сенатор Роберт Кеннеди говорил, что во внутренний валовый продукт страны включены загрязнение воздуха, уничтожение лесов, производство замков и тюрем для тех, кто их ломает, напалм и боеголовки. Но в ВВП не входят такие вещи, как здоровье и образование детей, прекрасная поэзия и счастливые браки. Он говорил о том, что иногда экономических показателей недостаточно и нужно учитывать их социальное влияние. Сейчас ВВП становится мерой хорошей жизни общества и меняет структуру экономики. Пришло время, чтобы статистика делала больший упор на измерения именно благополучия населения. Например, в Великобритании правительство должно учитывать, как его работа улучшит жизнь общества», — рассказал Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership.

Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership

Он также выделил ключевые результаты исследования:

  • Всего Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помог 3,5 млн мирных жителей Донбасса. То есть помощь Фонда получили две трети пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • За шесть лет работы проекта Фонда Рината Ахметова «Продуктовая помощь населению» создана социальная ценность на более чем 1 миллиард долларов США. Для каждого отдельного получателя создана социальная ценность на более чем 1100 дол. США, что составляет почти две годовые пенсии в Украине.
  • Помощь Фонда предотвратила гуманитарную катастрофу в регионе.
  • 72% благополучателей отметили, что не смогли бы себя прокормить без продовольственной помощи.
  • Более 70% жителей региона столкнулись бы с условиями голода без помощи Фонда и не смогли бы позволить себе предметы первой необходимости и жизненно важные лекарства.
  • Около 30% жителям Донбасса без помощи Рината Ахметова пришлось бы покинуть Донбасс, став внутренне перемещенными лицами.
  • Проект «Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова существенно повлиял на эмоциональное благополучие благополучателей. Они отмечали, что вместе с продуктами получали надежду, внимание и понимание того, что о них не забыли:
  • 96% чувствовали, что о них заботились и что о них не забыли;
  • 94% чувствовали себя более значимыми и менее изолированными.
  • Проект значительно улучшил благополучие 5 тысяч волонтеров, которые работали в проекте.

Абсолютное большинство из них отметили, что участие в проекте помогло почувствовать себя полезными для общества (95%), не сдаться и справиться с трудностями в период войны (78%), чувствовать себя менее изолированными, меньше беспокоиться о себе, также это повысило уровень удовлетворенности жизнью.

«Эффективность — один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова. Поэтому с момента создания Фонд всегда ориентируется на актуальность гуманитарной помощи, ее необходимые масштабы и наиболее эффективные методы оказания. Такой анализ проводится системно и постоянно. Также для проектов и программ Фонда была разработана система качественных и количественных показателей эффективности», — отметила Елена Литвинова, член Наблюдательного совета Фонда.

«Эффективность – один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова», – отметила Елена Литвинова, член Наблюдательного совета Фонда.

Посмотреть дискуссионную онлайн-панель «Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине» можно здесь.

23 сентября состоялась первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова.

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея «Голоса Мирных».

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