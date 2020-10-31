В Украине выпускают в обращение новую монету

В Украине появится в обращении новая монета. Она посвящена знаменитому нейрохирургу и исследователю болезней мозга Андрею Ромоданову. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Дизайн монеты сразу же дает представление о том, чему была посвящена научная карьера академика. Доктор медицинских наук Ромоданов много лет возглавлял Киевский институт нейрохирургии, считается основателем украинской научной школы нейрохирургов. Институт и его руководитель сосредоточились на поиске методов лечения опасных болезней мозга, в том числе внутримозговых опухолей, геморрагических инсультов.

Свой первый врачебный опыт Ромоданов получал во время Второй мировой войны в составе санитарной роты. После того, как смог вплотную заняться наукой, Ромоданов посвятил несколько больших работ диагностике и лечению огнестрельных черепно-мозговых ранений. Академик считается инициатором создания в Украине первых профильных клиник для лечения эпилепсии.

После смерти ученого в 1993 году институт нейрохирургии носит имя академика Ромоданова.

Монета в честь академика Ромоданова изготовлена из нейзильбера. В оборот поступят 30 тыс. экземпляров. Приобрести монеты можно будет начиная с 2 ноября.

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