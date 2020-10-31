Особое внимание — отношениям с близкими: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

Прежде чем сделать какой-нибудь важный шаг в этот день, подумайте о последствиях

ОВЕН

Участие в происходящих событиях может отнять немало сил и энергии. Старайтесь держаться подальше от конфликтов и избегайте риска, особенно в финансовых делах. Уделите пристальное внимание своему здоровью.

ТЕЛЕЦ

День благоприятен для людей творческих. Хорошее настроение и душевная гармония помогут реализовать многое из задуманного. В семейных отношениях будьте менее строги и требовательны, особенно по отношению к детям.

БЛИЗНЕЦЫ

День пройдет весьма спокойно, никаких сюрпризов он не предвещает. Занимайтесь бытовыми делами. Тем, кто отправляется в поездки, следует проявить особую осторожность и внимательность.

РАК

Займитесь накопившимися делами. Жизненный тонус сейчас несколько снижен, поэтому определите для себя первоочередные задачи и приступайте к их выполнению. Нынешний период хорош для самообразования и поиска дополнительных источников заработка.

ЛЕВ

Неплохо было бы в этот день вспомнить о данных ранее обещаниях и потихоньку приступать к их выполнению. Полученное известие может внести некоторые коррективы в ваши планы. Больше внимания уделяйте близким людям, побалуйте их чем-нибудь приятным.

ДЕВА

Займитесь решением начатых ранее дел. В непредвиденной ситуации старайтесь вести себя спокойно, трезво оценивая каждый шаг. Позаботьтесь об укреплении иммунитета, процедуры закаливания окажут максимальный эффект.

ВЕСЫ

Добиться успехов сумеют те, кто в решении задач проявят фантазию и творческий подход. Будьте осторожны в финансовых делах, сегодня велика вероятность убытков или потерь.

СКОРПИОН

Не следует откладывать в долгий ящик решение возникшей проблемы, сейчас вы сможете довольно быстро с ней справиться. Возможны разногласия с близкими, старайтесь не доводить дело до ссоры.

СТРЕЛЕЦ

Уверенность в собственных силах позволит достаточно легко справиться с возникшими на пути трудностями. Сегодня желательно перейти на полезное питание, исключив из рациона жирную и острую пищу.

КОЗЕРОГ

В делах рассчитывайте только на собственные силы и опыт, а интуиция подскажет вам правильный путь. На личном фронте не исключено восстановление отношений с человеком, который был вам когда-то слишком дорог.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на выходной, придется подумать о делах служебных и закрыть кое-какие вопросы. Будьте аккуратны при работе с важными бумагами, есть риск допустить серьезную ошибку. В семейных отношениях старайтесь сглаживать все острые углы.

РЫБЫ

Проблем нынешний день не предвещает, но и не сулит никаких перспектив. Занимайтесь привычными для вас делами, не предпринимая ничего нового. Вечер желательно посвятить полноценному отдыху.

Хорошего вам дня!

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