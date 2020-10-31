«Укрпочта» пыталась ввезти в Украину 2,5 тонны контрабандной техники

30 октября в аэропорту Борисполь, сотрудники Государственной таможенной службы задержали 700 нелегальных посылок с мобильными телефонами, планшетами и другой техникой известных брендов, которые завозились в Украину на фиктивных получателей из Сингапура якобы через компанию «Укрпочта».

Арест контрабандного груза произошел в ходе проверок в аэропорту «Борисполь» и на одной из международных станций почтового обмена в Киеве. Об этом сообщили «Украинские национальные новости» со ссылкой на официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

ГПСУ не сообщила, какая почтовая компания ввезла в Украину нерастаможенный груз, однако, на опубликованном пограничниками фото с места инцидента, один из контейнеров маркирован фирменным логотипом «Укрпочты».

«Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе, общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн», — говорится в сообщении ГПСУ.

На данный момент ведется следствие. Правоохранительным органам придется выяснить был ли причастен крупнейший национальный почтовый оператор к организации контрабандного канала.

Как известно, в 2018 году «Укрпочта» получила лицензию таможенно-брокерской деятельности и начала предоставлять услуги оформления товаров, подлежащих таможенному декларированию для экспортеров и импортеров. В пресс-службе компании тогда проинформировали СМИ, что новая услуга брокерской деятельности позволит заказать в «Укрпочте» необходимые разрешительные документы для ввоза и вывоза товаров из отдельных стран.

«Укрпочта» как член Всемирного почтового союза и партнер 192 стран по всему миру имеет специальные таможенные правила оформления и пересылки, которые упрощают работу для большинства категорий товаров", — говорилось в сообщении пресс-службы компании.

Инцидент 30 октября в Борисполе можно назвать беспрецедентным. До настоящего момента почтовые операторы не попадались на попытках ввоза столь крупных партий контрабандной техники. До настоящего момента пограничники ловили предприимчивых туристов, которые, пользуясь услугой «зеленого коридора» пытались без растаможки ввезти в Украину по несколько новых айфонов последних моделей и планшетов.

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