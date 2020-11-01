Лучшее время для духовного совершенствования: гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака
Близнецам желательно уединиться, а Львам — устроить себе полноценный выходной
ОВЕН
Вероятно, может напомнить о себе давняя проблема, которую придется сейчас решать в срочном порядке. С осторожностью отнеситесь к советам со стороны, лучше всецело полагаться на свою интуицию, особенно при решении важных вопросов.
ТЕЛЕЦ
День, когда можете устроить себе полноценный выходной и даже пойти на поводу у своих желаний. Вам легко удастся поладить с окружающими, благодаря чему сможете достичь намеченных результатов. Вероятны интересные и перспективные знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно провести нынешний период в уединении, в тихой спокойной обстановке. Это поможет собраться с мыслями и определиться с будущим. Сейчас не время делиться с кем бы то ни было своими планами и идеями.
РАК
Эмоциональный фон сейчас нельзя назвать стабильным, поэтому постарайтесь не предпринимать сегодня серьезных шагов, особенно под влиянием эмоций. Старайтесь держать свой организм в тонусе, иначе он, почувствовав слабинку, тут же «наградит» каким-нибудь недугом.
ЛЕВ
Если у вас нет никакого желания чем-либо заниматься, то и не стоит себя заставлять. Устройте себе полноценный выходной, а домашние обязанности постарайтесь распределить среди членов семьи. Могут напомнить о себе давние знакомые, общение с которыми надолго зарядит позитивом.
ДЕВА
Важные события или какие-либо потрясения в этот день маловероятны, но и намеченным планам сбыться, скорее всего, не суждено — происходящее то и дело будет вносить в них свои коррективы. Семейные отношения подарят ощущение умиротворения и наполнят душевной гармонией.
ВЕСЫ
Ожидается легкий и приятный день, который подходит для путешествий (особенно романтического характера) и встреч с друзьями. Будьте аккуратнее с деньгами, сегодня велик риск попасться на удочку аферистов.
СКОРПИОН
Постарайтесь обеспечить себе в этот день только положительные эмоции, если хотите добиться успеха в осуществлении задуманного. Конечный результат будет зависеть от того, с каким настроением вы возьметесь за дело.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит жить воспоминаниями, лучше постараться заглянуть в будущее. В сложных моментах действуйте самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих. Это благоприятный период для людей творческих, они смогут добиться отличных результатов.
КОЗЕРОГ
Нынешний день сулит немало позитивных эмоций. Появятся интересные идеи, также можно пробовать свои силы в новом деле. Сейчас вы в достаточно хорошей форме, так что серьезные нагрузки вам не страшны.
ВОДОЛЕЙ
Это время, вероятнее всего, придется посвятить решению семейных проблем. Старайтесь не принимать скоропалительных решений и избегайте выяснения отношений. Особое внимание уделите детям — сейчас они нуждаются в вашей поддержке.
РЫБЫ
«Молчание — золото» — помните сегодня об этом, если хотите добиться успеха. День будет полон соблазнов, во избежание негативных последствий звезды не советуют рисковать. Берегите здоровье, одевайтесь по погоде.
Хорошего вам дня!107
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