Блогер Роман Шрайк считает, что предложенная президентом Зеленским «перезагрузка» Конституционного суда будет прямым нарушением Конституции, гарантом которой он является.

«Ситуация с Конституционным судом серьезнее, чем казалась. Если поначалу проект «роспуск КСУ» выглядел обычной дурью, то сейчас все идет к тому, что Рада реально будет голосовать за абсолютно неконституционное решение.

Если большевистский штурм завершится успехом, 18 судей будут назначены заново: 6 Зеленским, 6 большинством Зеленского и еще 6 — съездом судей.

То есть, 12 судей окажутся «людьми Зеленского». Качество его назначений мы уже, у сожалению, знаем. Но главное — это наглая попытка нарушить Конституцию.

Если кто-то забыл, Конституция — это основной закон, на котором базируется наше государство. Его нарушение — это долбежка основ. Этого нельзя делать, даже если очень хочется. Сейчас не февраль-март 2014, когда людей расстреливали на улицах, президент бежал из страны, а российские войска в нее заходили. Тогда нужно было принимать сложные решения, потому что под угрозой была государственность. Сейчас такой угрозы нет. Пока нет.

Но украинское общество снова берут на истерику, невзирая на заявления европейцев (тот момент, когда иностранцы больше ценят украинскую Конституцию, чем некоторые украинцы).

Главный аргумент революционных матросов «а шо делать???», поэтому кроме очевидного ответа «не пороть херню», размещаю и мнение авторитетного юриста Романа Куйбиды.

В своей статье он не только разносит скандальное решение КСУ, но и предлагает пути выхода. Нужно просто включить мозг и прислушаться к мнению юристов, которые не играли в КВН вместо учебы", — написал блогер.

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