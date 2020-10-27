2 ноября 2020

Этого дня, 2 ноября 1947 года, Америка с нетерпением ждала давно. Практически с начала своего участия во Второй Мировой войне, когда правительство выделило корпорации «Hughes Aircraft Corporation» 13 миллионов долларов на разработку военного летающего судна. Поскольку алюминия тогда не хватало, решено было создать самую большую в мире транспортную летающую деревянную лодку. Но вот уже закончилась война, а заказ все ещё находился на стадии разработки. Это было тем более странно, что корпорация молодого миллиардера Говарда Хьюза на протяжении ряда лет успешно производила скоростные самолёты-разведчики, выполняя заказы военного ведомства. У Хьюза было потрясающее чутьё, позволявшее ему любую сделку делать прибыльной.

Вообще-то он слыл достаточно странной личностью этот самый молодой в истории Америки миллиардер, которому первые миллионы достались от отца, спившегося предпринимателя и изобретателя, рассказывавшего байки о том, что состояние своё он сколотил на золотых приисках. Будучи человеком легко чем-то увлекающимся, Говард Хьюз сначала занимался кинематографией и даже снял около 30 фильмов. Но, быстро поняв, что на киноиндустрии больших денег не заработаешь, он начал заниматься самолётостроением. Создал большой авиазавод, лично участвовал в разработке и проектировании новых моделей и лично же проводил их испытания. Воротилы крупного бизнеса откровенно недолюбливали этого красавца-выскочку и он отвечал им тем же. Всесильного Генри Форда Хьюз в интервью мог назвать «безграмотным ирландским мужиком». Он вообще твёрдо верил в то, что большие деньги честным трудом заработать нельзя. И в качестве аргумента часто цитировал фразу Оноре де Бальзака, вытатуированную на руке своего отца: «За каждым денежным состоянием кроется преступление». Себя Говард называл исключением из этого правила и «парнем, которому просто повезло».

Правда, везло ему не всегда и не во всём. Несмотря на то, что в отличие от других миллиардеров Хьюза любила вся Америка (в 1940−50-е годы самыми распространёнными именами для мальчиков были Говард и Хью), он нередко попадал в такие переделки, разбирательством которых порой занимались даже специальные следственные комиссии Сената США. Кроме того, Хьюз с детства страдал параноидальной боязнью микробов и для обслуживавшего его персонала писал длинные инструкции, актуальность которых нам становится понятной в период нынешней коронавирусной пандемии: «Открывая дверь, используйте сразу 6−8 салфеток. Лишний раз ни до чего не дотрагивайтесь. Руки следует мыть 4 отдельных раза, используя большое количество пены от нового куска мыла…» Его сумасшествие со временем доходило до того, что, живя в затворничестве, он мог месяцами не выходить из помещения и даже не бриться.

2 ноября 1947 года долгожданный самолёт «Hughes H-4 Hercules», созданный корпорацией Говарда Хьюза, был готов к первому полёту. Параметры машины впечатляли: размах крыльев — 98 метров (для сравнения — футбольное поле = 90 метров), высота — 24 метра (это почти 5-этажный дом!), максимальная взлётная масса — 180 тонн. Эта огромная летающая лодка, получившая прозвище «Еловый гусь» (хотя на самом деле она практически полностью была построена из берёзовой фанеры) могла поднимать в воздух до 750 солдат при полном вооружении! За этим полётом следила вся страна. Поднявшись с аэродрома острова Терминал на высоту 21 метр и пролетев по прямой приблизительно 2 километра над гаванью Лос-Анджелеса, детище Хьюза, пилотируемое самим Говардом, благополучно завершило свой первый и, как оказалось, последний полёт. До своей смерти в 1976 году Хьюз поддерживал самолёт в рабочем состоянии, тратя на это до 1 миллиона долларов в год. Сейчас «Еловый гусь» хранится в аэрокосмическом музее в Спрингфилде, ежегодно привлекая к себе внимание около 300 тысяч туристов, многим из которых эта история стала известна благодаря фильму Мартина Скорсезе «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.