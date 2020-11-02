Финансист и блогер Сергей Фурса рассказал о длинном и коротком путях решения проблемы, которая возникла в стране в связи с резонансным решением Конституционного суда по поводу антикоррупционной реформы.

«Что делать, если Конституционный Суд захватили террористы? — пишет Фурса на своей страничке в соцсетях. — КС — террористы, которые взяли в заложники всю страну. При этом, они повышают ставки, внося в повестку дня закон о языке и Фонде гарантирования. Один закон для Путина-Медведчука, второй — для Коломойского. И тут точно нет ничего для самого КС. Кроме плюшек, которые им пообещали.

Что надо делать с террористами? Нейтрализовать их. Чтобы они больше никому не навредили.

Означает ли это, что под здание надо пригнать танки и уничтожить его вместо с террористами? В принципе, террористов тогда не будет. Но пострадают и заложники. Да и здание ничем не виновато.

Террористов надо остановить. Только террористов. Вот эту цель должны преследовать люди, занимающиеся антитеррористической операцией. Если есть такая возможность, то они обязаны ее использовать.

Что мы имеем с КС? Два варианта. Первый — антиконституционный переворот от президента. Это как раз пригнать танки и уничтожить все. Тогда да, террористы будут временно обезврежены. Но открывается такой ящик Пандоры, что сами эти террористы покажутся нам мальчиками для битья. Решает ли это проблему с КС? Да. Надо признать, что текущую проблему решает. Но какова цена? Это напоминает тезис коммунистов «мы за мир во всем мире», но для того, чтобы этот мир наступил, мы должны сначала убить всех, кто против нас.

Тем более, надо понимать, что террористы лишь исполнители. А после интервью Тупицкого ясно, что еще и не самые умные и талантливые исполнители. Исполнители воли Медведчука-Путина и Коломойского. А им очень нравится открытый ящик Пандоры. Который провоцирует хаос. И они очевидно подталкивают президента к варианту хаоса. И Медведчук и Коломойской очень хотят, чтобы президент откровенно растоптал Конституцию. Потому что это подрывает легитимность всей украинской власти. А это выгодно Путину. Это выгодно Коломойскому.

Есть ли вариант, который позволяет избежать хаоса? Да. Это вариант, который предусматривает, что проукраинские политики, которые понимают, что Конституционный Суд захватили террористы, приходят к консенсусу и выбирают вариант защиты государственных интересов без уничтожения правового государства.

В рамках этого варианта для начала необходимо заблокировать террористам возможность наносить удары. А именно как можно скорее внести изменения и заблокировать любую деятельность Конституционного Суда с помощью кворума.

А дальше мы возвращаемся к тому, что говорит президент. Что судьи вместе с врагами Украины идут против общества. Наконец то президент это заметил. Что ж, лучше поздно, чем никогда. И делаем полноценную судебную реформу. Которая предусматривает перезагрузку всего и всех. И КС. И Окружного административного суда имени Вовка. И Высшей рады правосудия. Всего кодла. Не атакуем только не понравившийся президенту КС. А атакует всех мерзавцев. А кворум позволит нам выиграть время, чтобы вписать эту реформу в рамки правового поля. И прописать все. И как будет проходит отбор. И кто будет его делать. И почему ключевым в этом отборе будут тесты на добропорядочность.

А пригнать танки и расстрелять КС мы всегда успеем. Если закон президента предусматривает признание одного решения КС никчемным, то в нем же можно будет прописать и признание трех решений такими. Так что если длинный и сложный путь не сработает, никто не мешает вернуться к короткому".

Фото из Википедии.

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