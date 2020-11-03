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«Неожиданно Зеленскому на «Свободе слова» по КСУ оппонировала Верещук»

9:32 3 ноября 2020
зеленский верещук

Блогер Роман Шрайк обратил внимание на новую политическую тенденцию. Депутаты, пришедшие в парламент на рейтинге Владимира Зеленского, уже не стесняются открыто возражать президенту, критикуют его инициативы и отказываются не то, что голосовать, а даже ставить на голосование законы от главы государства

«Владимир Зеленский в эфире ток-шоу сказал, что если депутаты «Слуги народа» не поддержат разгон Конституционного суда, он (Зеленский) может распустить парламент… Неожиданно для меня президенту оппонирует Ирина Верещук, депутат его фракции:

«То, что я могу спрогнозировать — законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную правовую плоскость».

Скучно не будет", — прогнозирует Шрайк.


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