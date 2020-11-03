Детали для иномарок: как быстро доставить запчасти из США в Украину

Качественные запчасти для автомобилей иностранного производства — это всегда актуальный вопрос для автовладельцев Украины. Предлагаемый в магазинах ассортимент достаточно ограничен, а выполнение заказа требует дополнительных финансовых трат и длительного ожидания. Кроме того, даже дождавшись заветную запасную часть, можно получить низкокачественную китайскую подделку, не соответствующую заявленной стоимости. Выход из сложившейся ситуации есть — начните сотрудничество с USAinUA. Эта компания доставляет товары непосредственно из Соединенных Штатов, у нее имеются все необходимые сертификаты и она прошла многочисленные проверки качества.

Поиск альтернативного варианта украинским магазинам

Сегодня многие украинцы предпочитают заказывать товары в интернет-магазинах. Это касается как повседневных товаров, так и более дорогих, к которым относятся детали для автомобилей. Освоив американские торговые площадки, можно убедиться не только в наличии огромного ассортимента, но также в финансовой выгоде выполнения этого шага:

ассортимент интернет-магазинов в США — это отдельная тема для обсуждения. Он не ограничивается несколькими видами товаров и действительно обширен. Здесь можно найти как стандартные пластиковые пистоны, используемые для обшивки салона, так и детали для крупноузловых агрегатов, которые в нашей стране если и есть, то по заоблачным ценам;

здесь продают не только оригинальные запчасти на авто из США. Можно легко найти товары для европейских, японских и корейских марок автомобилей. Интересно, что даже с учетом пересылки стоимость будет гораздо ниже, чем в украинских интернет-магазинах. Качество при этом гарантируется;

слова об экономии — это не просто рекламный ход, а подтвержденный факт. Для сравнения можно взять рычаг передней подвески для автомобиля «Ford Fiesta» 2015−2019. При заказе в Украине за него придется отдать не менее 140 долларов. В США его можно купить всего за 70 долларов. То есть в два раза дешевле.

Многих от сотрудничества с американскими интернет-магазинами отпугивает только расстояние и сложности оформления заказа.

«Да, без адреса в Штатах оформить покупку достаточно сложно. Особенно если нет человека, готового взять на себя все тяготы оформления. Но выход существует», — говорят в компании.

В США к качеству производимой продукции относятся очень серьезно.

«Запасные детали для автомобилей не являются исключением. Прежде чем попасть на полки магазинов, они проходят многочисленные проверки и сертификацию. Таким образом, возможность покупки брака сводится к нулю. Оформляя заказ в американском магазине, можно быть уверенным, что даже если деталь не оригинальная, она прошла все проверки и имеет высочайшее качество», — подчеркнули в компании.

Специалисты USAinUA предлагают клиентам получить подробную консультацию относительно оформления заказа и в решении следующих вопросов:

Помощь в выборе товара, а также при его добавлении в корзину. Получение адреса для доставки на территории США. Защита от мошенничества, многоэтапная проверка магазинов и продавцов на надежность Для тех, кто покупает сам — услуга виртуальный адрес или mail forwarding. (При этом доставка будет в 2−3 дешевле, чем напрямую из магазина)

«Обращение в USAinUA поможет избежать многих трудностей, связанных с курсами валют, ведением переговоров с продавцом, наличием адреса доставки и других. Достаточно просто дать ссылку на нужный товар, и специалисты сделают все самостоятельно. Кроме того, есть возможность сбора нескольких посылок в одну, что позволит хорошо сэкономить», — отметили представители компании.





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