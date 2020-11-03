28.52 / 28.73 33.10 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Законы нужно менять цивилизованным способом», — Игорь Палица

13:08 3 ноября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Если в ВР депутаты будут принимать антиконституционные решения и нарушать Основной закон Украины, то не стоит надеяться, что граждане будут соблюдать закон. Такую позицию высказал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица, выступая во вторник, 3 ноября, с трибуны Верховной Рады.

«Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение — о роспуске Конституционного суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад КС сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента — законный, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомочности принятого закона», — сказал политик.

Нардеп убежден, что антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы — НАПК и НАБУ. Но они должны отвечать Основному закону Украины — Конституции.

«Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами», — подчеркнул Игорь Палица.

Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.

«Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК, вернем декларирование, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины», — заявил политик.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

ДТП

Прокурор с семьей погиб в ДТП

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

зеленский корниенко

Зеленский пригрозил Раде роспуском: появилось уточнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер