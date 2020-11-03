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Политика

«Правительство выделило почти 1,3 миллиарда гривен на увеличение количества тестов на COVID-19», — Степанов

15:09 3 ноября 2020
Степанов
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Правительство дополнительно выделило почти 1,3 миллиарда гривен на увеличение количества тестов на COVID-19. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает официальный сайт Минздрава.

«Уже есть решение Кабинета Министров о выделении дополнительно 1,259 миллиарда гривен именно на процесс тестирования. В частности, 1 млрд гривен будет передан на закупку тестов на выявление антигена к SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. Почти 213 млн гривен будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях, с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах», — отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что за последние 7 месяцев Минздрав смог в экстренном порядке создать лабораторные центры фактически с нуля. Министр напомнил, что в начале эпидемии в стране проводили лишь 200 тестов в сутки.

«Мы выходим на запланированное увеличение количества ПЦР-тестов до 50 000 в сутки. Сейчас их количество составляет более 47 000. Напоминаю, что в начале эпидемии делалось лишь 200 тестов в сутки. Наша следующая цель — это 75 тысяч ПЦР-тестов каждый день», — сообщил он.

По словам Максима Степанова, сейчас уже закуплены мощные приборы для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматической экстракции РНК- коронавируса. Кроме этого, завершены испытания и начато внедрение украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-CoV-2.

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