Неожиданная прибыль и новые возможности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов, специально для «ФАКТОВ» составил астрологический прогноз на ноябрь 2020 года для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день и на неделю читайте здесь.

Овны

Последний месяц осени для Овнов — прекрасная возможность исправить былые ошибки и промахи. Звезды советуют смело браться за те дела и начинания, с которыми раньше вы не справились. Сейчас на вашей стороне будет не только удача, но и опыт.

Тельцы

Этот период будет очень насыщенным для Тельцов в эмоциональном плане. Ваше настроение может меняться, словно направление ветра. И здесь есть большая вероятность споров и конфликтов с близкими людьми. Чтобы этого избежать, звезды советуют быть сдержаннее в своих высказываниях.

Близнецы

Конец осени будет удачным для Близнецов в финансовом плане. В этот период звезды сулят вам нежданную прибыль и возможность дополнительного заработка. Главное при этом — активнее браться за новые начинания, чтобы не упустить удачный момент.

Раки

В этот период у Раков возможны трудности в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, причиной тому послужит неуверенность в себе, присущая представителям знака. Чтобы окружающие не использовали ваши шансы для достижения успеха, звезды советуют быть смелее.

Львы

В этот период упрямство Львов взойдет на пик. А потому найти общий язык с представителями знака будет очень непросто. Такая ситуация может стать причиной ссор и разбирательств с теми, на кого рассчитывают Львы. А потому не стоит провоцировать ненужные конфликты- старайтесь чаще идти на уступки.

Девы

Предусмотрительные Девы то и дело могут с опаской относиться к новым горизонтам, которые откроют перед ними звезды. В связи с чем рискуют упустить немало удачных возможностей. Совет звезд — не бояться риска. Сейчас тот случай, когда чрезмерная осторожность может принести вред.

Весы

Звезды советуют Весам быть осторожнее по отношению к новым людям, которые могут появиться в вашей жизни. Не стоит сразу раскрывать все свои карты. Есть большая вероятность, что вашу искренность используют против вас.

Скорпионы

Этот месяц сулит Скорпионам удачу в сфере карьеры. Представители знака могут получить желанную должность или проект, о котором они давно мечтали. В конце ноября звезды советуют чаще прислушиваться к советам близких — это убережет вас от многих ошибок.

Стрельцы

Ноябрь для Стрельцов — прекрасная возможность улучшить свое финансовое благосостояние. Расположение звезд то и дело будет подталкивать представителей знака к правильным решениям, которые повлекут за собой прибыль. Главное при этом — не лениться, и сразу приступать к делу.

Козероги

Звезды сулят Козерогам перспективные знакомства. Вполне вероятно, что на пути представителей знака появится человек, который поможет им достичь новых высот. В конце месяца возможны теплые встречи со старыми друзьями. Постарайтесь найти время для душевных посиделок в своем плотном графике.

Водолеи

Ваша неопределенность может стать причиной проблем во многих сферах. А потому не спешите с принятием решений, пока все хорошенько не обдумаете. В делах финансовых старайтесь избегать чрезмерных трат — возможны нежданные расходы.

Рыбы

В этот период у Рыб возможны конфликты в профессиональной сфере деятельности. То и дело представителям знака придется отстаивать свои интересы. И здесь крайне важно не дать слабину. Именно от стойкости и уверенности в себе зависит ваш успех в будущем.

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