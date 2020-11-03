В США понимают, кто стоит за решениями Конституционного суда Украины, — Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает иллюзией мнение о том, что в США нет понимания, кто стоит за решением Конституционного Суда Украины от 27 октября. Об этом он заявил в интервью ГОРДОН во время деловой поездки в США.

При этом Гончарук подчеркнул, что невзирая на общую сосредоточенность американского общества на выборах, в США есть люди, которые отвечают за сотрудничество с Украиной, и которые определяют политику в отношении нее.

«Они очень хорошо ориентируются в теме и, конечно же, следят за развитием ситуации с решением Конституционного Суда по антикоррупционным законам», — заявил Гончарук.

Он отмечает, что в США ожидают, когда украинская власть прекратит «имитировать борьбу с коррупцией (тем более с нарушением Конституции)» и обратит внимание на реальных заказчиков и организаторов коррупционных «историй». Среди них Гончарук назвал бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Напомним, народные депутаты Украины призвали судей Конституционного Суда, поддержавших скандальное решение об отмене ответственности за незаконное обогащение, сложить полномочия или же немедленно подать в отставку, однако те не прислушались к «рекомендации».

Фото Кабинета Министров

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