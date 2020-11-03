Законопроект №4204 приведет к срыву планов Кабмина и президента по доступной ипотеке, — эксперты

Внесенный с целью «упрощения жизни валютным заемщикам» в парламент законопроект № 4204 может привести к увеличению доли проблемных кредитов в государственных банках и срыву соответствующих планов Кабмина и президента Владимира Зеленского об ипотеках под 10%. Об этом со ссылкой на профильных экспертов сообщает «Delo.ua».

Как считают эксперты, документ может нарушить баланс интересов в области ипотечного кредитования и принципы деятельности банков, закрепленные Конституцией. Соответствующая позиция была озвучена при представителях Министерстве юстиции на заседании рабочей группы по вопросам банкротства.

«В 2014 году был введен мораторий на принудительное отчуждение имущества должников по валютным кредитам. В сентябре этого года мораторий был продлен до апреля 2021 года. А в 2019 году вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства, который предусматривает возможность реструктуризации долгов физических лиц. Согласно Кодексу, кстати, если человек (физическое лицо) объявляет себя банкротом, его не имеют права выселять из единственного жилья… Немалая часть проблемных портфелей — те, кто воюет с банками и прикрывается мораторием. Такие заемщики не могут воспользоваться процедурой банкротства, поскольку их ипотечное жилье, как правило, превышает лимиты, установленные в Кодексе. И именно под них, кажется, прописан очередной законопроект», — пишет delo.ua.

Помимо прочего, по мнению экспертов, проект № 4204 может ударить по госбанкам, где проблемных около 63%. И соответствующие планы правительства по снижению доли проблемных кредитов в госбанках также фактически провалятся.

«С социальной точки зрения законопроект крайне вреден. Во-первых, он популистский, во-вторых, если ответственные заемщики платят, зачем потакать безответственным неплательщикам, некоторые из которых продолжают жить на широкую ногу?.. Надо стимулировать, в первую очередь, тех, кто платит, а не подыгрывать тем, кто не платит», — прокомментировал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

По мнению экспертов, документ нарушит принципы хозяйствования банков — их принудят к пересмотру существующих договоренностей с должниками: «существенные риски создает норма об установлении трехлетнего срока существования права требования кредитора по кредитному договору. То есть, законопроектом предусмотрено прекращение кредитного обязательства не в связи с пропуском сроков, а из-за истечения этого срока. То есть кредит „живет“ всего три года от даты просрочки, независимо от действий кредитора. Эта норма однозначно приведет к безвозвратной потере части проблемных активов, с которыми сегодня банки продолжают работу».

Принятие законопроекта № 4204 может отпугнуть инвесторов — они не будут доверять системе, которая меняет правила задним числом и «поставить крест» на инициативе президента Владимира Зеленского о доступных ипотеках под 10% годовых, так как банки не будут заинтересованы в ипотечном кредитовании и откажутся от таких программ.

«Среди прочего достаточно странно выглядит предлагаемая в законопроекте норма о том, чтобы долги реструктурировались по льготной ставке, если в залоге находится квартира площадью до 140 квадратных метров или дом площадью до 250 квадратных метров», — говорится в материале.

Финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что под законопроект подпадают практически все продаваемые в стране квартиры — и принятие проекта может заблокировать ипотечный рынок.

«Принятие закона может привести к значительному сокращению программ ипотечного кредитования коммерческими банками», — разделил опасения экспертов Егор Киян.



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