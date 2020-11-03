28.52 / 28.72 33.12 / 33.52
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

МВД подтвердило свой статус гаранта честных выборов, – СМИ

18:07 3 ноября 2020
Полиция
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Местные выборы прошли честно, прозрачно и при полной безопасности благодаря непредвзятости и равноудаленности правоохранительной системы от всех политических сил. Речь об этом идет в статье «Местные выборы-2020: честные, но провальные», опубликованной изданием Gazeta.ua.

«Благодаря четкой и слаженной работе Национальной полиции, приверженности правоохранителей закону, а не отдельным кандидатам и политическим силам, избирательная кампания прошла максимально честно. Принципиальная позиция главы МВД Авакова, о которой он заявил еще в начале выборов, действительно позволила сравнять возможности всех участников избирательной гонки. Можно смело говорить о том, что Аваков в очередной раз стал гарантом справедливого голосования в Украине», — говорится в публикации.

В статье отметили, что были фиксированы попытки фальсификаций, однако выявленные нарушения не были системными и существенно не повлияли на результаты выборов.

«В день голосования в полицию поступило пять тысяч заявлений и сообщений о нарушениях. Правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 административных протокола. Самым распространенным нарушением стало ведение агитации в день выборов (1800 сообщений), далее шли нарушение тайны голосования (274) и подкуп избирателей (209)», — подчеркивается в статье.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, случаи подкупа были зафиксированы в городе Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской, Киевской областях.

«Цена голоса — 500 гривен», — прокомментировал он.

Последние местные выборы также продемонстрировали, что ни у одной большой политической силы нет одинаковой поддержки на общенациональном уровне.

«А это новая угроза раскола общества и оглушительно громкий сигнал для парламента… Так что, возможно, МВД и Нацполиции в очередной, а точнее — внеочередной раз придется стать на стражу справедливых выборов. Когда Зеленский распустит Раду и запустит процесс парламентских выборов, его первым союзником и гарантом честных выборов снова станет Аваков, который уже неоднократно показал свое умение честно и качественно обеспечивать чистоплотность избирательного процесса, тем самым защищая право волеизъявления каждого гражданина», — подчеркивается в материале.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Оксана Гайскинская

Жена Кернеса опубликовала пост о «дорогом человеке»

«Карантин выходного дня» или комендантский час: украинцам готовят неприятный «сюрприз» с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер