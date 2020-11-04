«Благаю, світись!»: 20 тысяч украинцев посмотрели социальных ролик о безопасности на дороге

Компания «ОККО» начала всеукраинский проект «Благаю, світись!». В рамках этого социального проекта киевлянам, гостям столицы и зрителям с помощью онлайн-трансляции показали лазерную проекцию ролика о безопасности на дороге в темное время суток. Видео спроектировали на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского. Онлайн-трансляцию социального ролика посмотрели более 20 000 украинцев, а в социальных сетях темой удалось охватить свыше миллиона человек.

Эта тема была выбрана из-за острой актуальности проблемы. По статистике, аварийность на дорогах Украины ежегодно растет. Только в 2019 году произошло 160 000 аварий (это на 7% больше, чем в 2018 году). В ДТП травмированы более 32 тысяч человек, 3454 из которых погибли. 40% погибли в результате наезда на пешехода.

Согласно официальным данным, светоотражатели уменьшают риск наезда авто в 6 раз. Ведь человек, который имеет светоотражающие элементы, заметен за 130−150 метров, в то время как человек в темной одежде — всего за 15−25 метров.

«Пешехода в темной одежде водителю удается заметить лишь в 15 метрах от авто. Поэтому даже если он движется с разрешенной скоростью 50 км/ч, тормозной путь составит около 30 метров, а это вдвое больше, чем расстояние, с которого он заметит пешехода в темном», — отметил во время премьеры социального ролика Евгений Муджири, основатель электромобильного блога AutoGeek.

Поэтому социальным роликом «Благаю, світись!» компания обратила внимание украинцев на проблему аварийности в темное время суток и призвала пешеходов, велосипедистов и водителей иметь светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.

«Современные производители велосипедного одежды интегрируют светоотражающие элементы к экипировке. Это недорого, но это действительно спасает жизни», — подчеркнул Дмитрий Петров, соучредитель велокоманды Echelon, победитель соревнований по горному и шоссейному велоспорту.

По словам Ярославы Поляковой, руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО этот социальный проект не является ситуативным, ведь компания уже несколько лет работает над повышением уровня безопасности на дороге

«В 2014 году мы запустили проект «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Мы привлекали внимание к разным темам: к недопустимости использования заглушек в авто вместо ремней безопасности, к проблеме использования смартфонов во время движения. В этом году мы подняли проблему незаметных пешеходов, отсутствие светоотражателей у участников дорожного движения. Ведь мы получили статистику Национальной полиции Украины и она нас поразила, — рассказала об актуальности проблемы Полякова.

Она также отметила, что уже начали поступать запросы на светоотражатели — люди начинают интересоваться аксессуаром и готовы приобрести его для себя и своих детей.

Социальный ролик «Благаю, світись!», который напомнил участникам дорожного движения о важности использования светоотражающих элементов, киевляне и гости города наблюдали на здании библиотеки вживую втечение 22, 23 и 24 октября с 19:00 до 21:00.

Компания планирует продолжать работу с темой безопасности на дороге. Следующая активность запланирована на ноябрь и также будет связана со светоотражающими элементами. ОККО хочет привлечь внимание к школьникам, у которых часто нет фликеров.

«В ближайшее время мы анонсируем новый этап социального проекта. Привлечь внимание большого количества украинцев к проблеме — это серьезный успех. Так что следующими активностями хотим закрепить привычку всегда быть заметными в темное время суток», — поделилась планами Ярослава Полякова.



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