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Атака на маркетинговые акции: почему блогеры ополчились на «Имидж Клуб»?

19:40 4 ноября 2020
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Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Торговля через каталоги в ближайшее время будет только процветать в Украине. Спрос на нее растет с каждым днем. С такой же силой растет и ваш интерес к этой сфере. Наряду с продажами по каталогам, такие компании проводят и маркетинговые акции для поощрения своих клиентов.

Однако часто ради хайпа и популярности так называемые блогеры размещают непроверенную информацию, которая порочит репутацию компаний, проводящих маркетинговые акции.

«Имидж Клуб» — известная компания, которая продает товары через каталоги уже более 15 лет. Несколько раз в год «Имидж Клуб» поощряет своих клиентов, устраивая маркетинговые акции, суть которых — вознаградить победителей приятным денежным призом.

«Мы всегда честно и официально работали и возмущены такими нападками со стороны блогеров. Мы проводим маркетинговые акции как лояльность к нашим покупателям. У нас люди действительно выигрывают деньги, мы открыто публикуем все результаты акций. Счастливые победители подтверждают честность наших действий», — отметил представитель «Имидж Клуба».

По словам представителя компании, темы махинаций всегда интересны людям.

Как не стать мишенью для мошенников? Эксперты «Имидж Клуба» поделились признаками компаний-аферистов:

  1. Первое, что должно вас насторожить, — это отсутствие официальных правил акции на сайте компании. В них должна содержаться информация о том, кто проводит мероприятие, каковы условия маркетинговой акции.
  2. Второе — на сайте компании не указан телефон горячей линии, нет чата с оператором, нет формы обратной связи. Помните — чем больше способов связаться с компанией, тем лучше для вас.
  3. И третье — не сообщайте свои персональные данные. В большинстве случаев платежным системам и интернет-магазинам не нужны ваши ИНН и дата рождения. Личная информация в комплексе с реквизитами вашей карты (номер, срок действия, CVV-код) — настоящая находка для мошенников. Помните — надежные компании на своих сайтах используют защищенное соединение для оплаты услуг или покупки товаров. Адрес безопасного ресурса начинается с https://.

Независимая компания «Призова Варта», которая занимается выведением на чистую воду мошеннических акций, провела проверку «Имидж Клуба». Она разместила собственное большое расследование.

«Мы в три этапа проводили проверку. Наша команда побывала лично на проведении маркетинговой акции «Имидж Клуба», пообщалась с двумя победителями, взяла комментарий у опытного нотариуса и у представителя компании.

В течение всей проверки мы были скептиками, но «Имидж Клуб» доказал свою честность", — прокомментировали в «Призовой Варте» и опубликовали видеоотчет.

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