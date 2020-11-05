Какие промышленные полы заказывают предприятия пищепрома в Киеве?

В Киевской области работают сотни предприятий пищевой промышленности, где предъявляются особые требования к облицовке рабочих помещений. Особенно это касается производственных цехов, которые относятся к категории чистых помещений. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и выпуск действительно качественной продукции невозможны без поддержания максимальной чистоты, особенно на полу.

Промышленные полы для компаний пищепрома должны соответствовать таким требованиям:

беспыльность;

гигиеничность;

водостойкость;

простота в уборке;

отсутствие швов и неровностей;

устойчивость к воздействию химических веществ.

Монолитность покрытия необходима, чтобы не было швов и неровностей, где обычно скапливаются жидкости, жир, грязь. Кроме того, промышленные полы должны быть механически прочными и устойчивыми относительно температурных перепадов. Только в таком случае можно быть уверенным, что цеха предприятия будут работать долго и безопасно. И под все эти требования лучше всего подходят наливные полимерные настилы.

Почему для пищевой промышленности лучше выбирать полимерные полы Stoffmark?

Это самое популярное решение для производств многих сфер, а особенно — пищепрома. Этому способствуют их основные эксплуатационные характеристики:

экобезопасность, подтвержденная международными сертификатами;

механическая устойчивость ко всем видам нагрузки (погрузочные зоны, складские комплексы);

стойкость к широкому диапазону температур, в среднем от -10°C (холодильные камеры) до +60°C (горячие цеха);

инертность к воздействию неизменно сопровождающих пищевое производство: масел, жиров, щелочей, кислот и других веществ, — что помогает поддерживать чистоту и санитарную гигиену;

антискользящие свойства, которые снижают уровень травматизма;

бесшовная, герметичная и монолитная поверхность, препятствующая скоплению загрязнений.

Но чтобы все ощутить все эти преимущества в ежедневной эксплуатации, необходимо соблюдение двух основных условий: использование высококачественных материалов и неукоснительное соблюдение технологии укладки. Все это своим клиентам обеспечивает компания Stoffmark.

Промышленные полы в Киеве под ключ от Stoffmark

Специалисты компании Stoffmark рекомендуют заказать промышленные полы для предприятий, которые выпускают продукты питания. Это сертифицированные по стандарту ISO 9001 напольные покрытия, которые предлагаются по самым низким ценам в Киеве. Особенно интересен вариант с полиуретан-цементными полами.





Это оптимальный выбор для эксплуатации в помещениях в сложных условиях, где интенсивные механические нагрузки комбинируются с влажностью, агрессивной химической и температурной средой. Это толстослойные покрытия, которые могут иметь толщину 4−10 мм. Такая вариативность позволяет экономить, подбирая покрытия согласно проектным нагрузкам.

Stoffmark специализируется на строительстве промзданий и комплексов, и специальные напольные покрытия — одно из основных направлений ее деятельности. Среди столичных заказчиков компания получила известность и признание благодаря профессиональному выполнению заказов и неукоснительному соблюдению сроков. Еще один плюс, который обеспечивает такой промышленный пол — цена.



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