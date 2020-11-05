«Идеи Кравчука по ОРЛДО — худший из вариантов», — Игар Тышкевич

Первый президент Леонид Кравчук заявил о том, что украинская власть намерена создать свободную экономическую зону в ОРДЛО. Дескать, без СЭЗ восстановить экономику разрушенного Донбасса будет невозможно. Политолог Игар Тышкевич назвал это «идеей Кремля».

«Идеи Кравчука по ОРЛДО — худший из вариантов, — написал Игар Тышкевич на своей странице в Facebook. — Свободная экономическая зона на территории ОРДЛО — худшая из идей, которые могли быть озвучены при обсуждении идеи СЭЗ как таковой.

Во-первых, СЭЗ просто «ради восстановления региона» будет означать создание серой зоны для отмывания денег и ухода от налогов. Самое идиотское, что Украина за это будет ещё приплачивать из собираемых на остальных территориях налоговых поступлений.

Во-вторых. Украина, по словам Кравчука, будет требовать от РФ отмены части решений, касающихся ОРДЛО. Забавно — со своей стороны запускается процесс, а от РФ «требовать». Ещё более забавным выглядит перспектива пересмотра Кремлём, например, своей миграционной политики.

В третьих, часть олигархических групп достаточно оперативно перерегистрируются на бывшей территории ОРДЛО и тем самым уведут остатки своих налогов. При этом владельцы бизнеса будут с чистыми ако слеза глазами рассказывать, что они не выводят деньги из страны — Донбасс — это же Украина.

В чётвертых. Региональные элиты остальной части страны увидят наглядный пример, что, немного поугрожав либо повоевав с центром, можно получить больше. До войны не дойдёт, но жёсткий шантаж, даже с чем-то вроде блокпостов, вполне возможен. В конце концов, по результатам местных выборов можно спорить, какая партия набрала больше, но с учётом договорняков и формирования «местных ячеек», очевидно одно — общеукраинская повестка успешно слита, а региональные кланы уже усилились. Положительный пример с ОРДЛО для них будет очень заразным. А у Киева, по большому счёту, не осталось механизмов сдерживания.

В-пятых. Лучшие, по сравнению с остальной частью страны условия для ведения бизнеса (хотя бы с точки зрения налогообложения) создадут политические риски в общественных отношениях. Сложно будет объяснить ветерану войны на Донбассе, что он воевал ради того, чтобы «по ту сторону линии фронта» были лучшие налоги. Даже не на освобождённой территории Донбасса, а именно «по ту сторону».

Кравчук подаёт это как «державницьке» решение. Что же, учитывая ход идей и способность заглянуть в завтра, я понимаю, почему он проиграл выборы в середине 90-х. Не понимаю только, зачем его как чёрта из табакерки достали сейчас.

С другой стороны, в ТКГ есть адекватные люди. Насколько понимаю, пока что идеи — концепция для того, чтобы прощупать почву, а также потому, что свой план выкатила РФ.

Я очень надеюсь что у адекватной части группы хватит выдержки послать нах*** как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче", — считает Игар Тышкевич.

Напомним, главу украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, как и ранее его уже бывшего заместителя Витольда Фокина, хотят вызвать «на ковер» в Раду из-за его заявлений по Донбассу.

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