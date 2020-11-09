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Гороскоп

Новые доходы и перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

9:16 9 ноября 2020
Гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

ОВЕН. На этой неделе представится неплохой шанс создать прочный фундамент для своей дальнейшей жизнедеятельности. Удастся заключить выгодные контракты, найти дополнительные источники дохода. Друзья могут оказать неоценимую помощь в достижении задуманного.

ТЕЛЕЦ. Не обращайте внимание на сплетни и слухи, иначе это может выбить вас из колеи и вы рискуете наделать немало глупостей. Финансовое положение сейчас достаточно стабильное, поэтому можно позволить себе поход по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ. Это благоприятный период для укрепления финансового положения. Вероятны интересные и выгодные знакомства, дальние поездки окажутся очень результативными.

РАК. Не стоит бояться перемен, ведь все, что ни делается — к лучшему. В семейных отношениях постарайтесь сдерживать свои эмоции, не нервничайте по пустякам. Следите сейчас за тем, чтобы ваши расходы не превышали доходы.

ЛЕВ. Удачное время для любых начинаний. Можно смело приступать к новому проекту, который в будущем сулит неплохую прибыль. Однако, чтобы не спугнуть удачу, не стоит ни с кем делиться своими намерениями и планами.

ДЕВА. Планы то и дело могут меняться, а сроки исполнения поставленных перед вами задач могут резко сократиться. Не нервничайте, решайте проблемы по мере их поступления. Все у вас должно получиться.

ВЕСЫ. На службе ваши идеи и предложения найдут поддержку у коллег и начальства. Финансовое положение сейчас достаточно стабильное, однако звезды предупреждают: не тратьте деньги зря.

СКОРПИОН. Ожидается довольно активный период, который к тому же несет немало позитива. Удастся во многом преуспеть. В личной жизни вероятны перемены к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для заключения сделок, подписания договоров, поиска нового места работы. Можно также заняться повышением своего образовательного уровня. Выходные посвятите решению домашних проблем.

КОЗЕРОГ. Прежде чем приступать к реализации задуманного, следует тщательно все просчитать. Вероятны неожиданные финансовые поступления. На любовном фронте звезды сулят приятные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ. Много интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми, их оригинальные идеи вдохновят вас на новые проекты. В выходные неплохо бы отправиться с семьей на загородную прогулку.

РЫБЫ. Сейчас вы полны сил и энергии, можете смело браться за новые дела. На службе велики шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Будьте готовы к тому, что в выходные к вам могут нагрянуть гости.

Гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков зодиака читайте здесь.

Фото Pixabay

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