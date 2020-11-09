Новые доходы и перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

ОВЕН. На этой неделе представится неплохой шанс создать прочный фундамент для своей дальнейшей жизнедеятельности. Удастся заключить выгодные контракты, найти дополнительные источники дохода. Друзья могут оказать неоценимую помощь в достижении задуманного.

ТЕЛЕЦ. Не обращайте внимание на сплетни и слухи, иначе это может выбить вас из колеи и вы рискуете наделать немало глупостей. Финансовое положение сейчас достаточно стабильное, поэтому можно позволить себе поход по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ. Это благоприятный период для укрепления финансового положения. Вероятны интересные и выгодные знакомства, дальние поездки окажутся очень результативными.

РАК. Не стоит бояться перемен, ведь все, что ни делается — к лучшему. В семейных отношениях постарайтесь сдерживать свои эмоции, не нервничайте по пустякам. Следите сейчас за тем, чтобы ваши расходы не превышали доходы.

ЛЕВ. Удачное время для любых начинаний. Можно смело приступать к новому проекту, который в будущем сулит неплохую прибыль. Однако, чтобы не спугнуть удачу, не стоит ни с кем делиться своими намерениями и планами.

ДЕВА. Планы то и дело могут меняться, а сроки исполнения поставленных перед вами задач могут резко сократиться. Не нервничайте, решайте проблемы по мере их поступления. Все у вас должно получиться.

ВЕСЫ. На службе ваши идеи и предложения найдут поддержку у коллег и начальства. Финансовое положение сейчас достаточно стабильное, однако звезды предупреждают: не тратьте деньги зря.

СКОРПИОН. Ожидается довольно активный период, который к тому же несет немало позитива. Удастся во многом преуспеть. В личной жизни вероятны перемены к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для заключения сделок, подписания договоров, поиска нового места работы. Можно также заняться повышением своего образовательного уровня. Выходные посвятите решению домашних проблем.

КОЗЕРОГ. Прежде чем приступать к реализации задуманного, следует тщательно все просчитать. Вероятны неожиданные финансовые поступления. На любовном фронте звезды сулят приятные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ. Много интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми, их оригинальные идеи вдохновят вас на новые проекты. В выходные неплохо бы отправиться с семьей на загородную прогулку.

РЫБЫ. Сейчас вы полны сил и энергии, можете смело браться за новые дела. На службе велики шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Будьте готовы к тому, что в выходные к вам могут нагрянуть гости.

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Фото Pixabay

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