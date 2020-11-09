Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука удивлен механизмом проведения амнистии боевиков, предложенным руководителем Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком.

По мнению Туки, амнистия должна побуждать сложить оружие, а после окончания демилитаризации она не имеет смысла.

«Леонид Кравчук взорвался очередной новостью! — констатирует Георгий Тука. — Российскому агентству ТАСС Кравчук сообщил, что закон по амнистии участникам незаконных вооруженных формирований будет принят после демилитаризации оккупированной части Донбасса.

Очень странный тезис.

Обычно, амнистия используется, как поощрительный мероприятие, до и во время проведения демилитаризации. Цель амнистии — побудить участников незаконных вооруженных формирований, которые не совершали военных преступлений или преступлений против человечности, сложить оружие и прекратить сопротивляться.

Для этого амнистия имеет четкие временные рамки. Например: те, кто сложит оружие и придет в правоохранительные органы к «ХХ» числа «ХХ» месяца.

Кроме того, надо трезво смотреть на реальность: не стоит ожидать, что сразу после объявления амнистии все боевики выстроятся в очереди в полицию или прокуратуру. Нет!

Этот процесс будет длительным.

Если мы постоянно обращаемся к опыту Хорватии, то правительство этой страны объявляло амнистию четыре (!) раза, постепенно уменьшая численность тех, кто сопротивлялся.

Тезис Кравчука свидетельствует о полном непонимании природы применения механизма амнистии нынешней властной командой. Такие заявления только вызовут очередной шум среди пропагандистов РФ и их приспешников на оккупированной части Донбасса. Используя эту странную идею, они будут и в дальнейшем усиливать недоверие к украинской власти и к Украине, как государству".

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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