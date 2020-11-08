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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Размер: 35×21 cm
Лимитированная серия 3500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сначала мне показалось, что эта старинная японская притча к нам, друзья мои, никакого отношения не имеет. И не только потому, что где мы и где та Япония. Лишь с годами, познав глубину сказанного, понял — она касается каждого. И каждого из нас в том числе. Ибо не познав тёмного, не сможешь в полной мере оценить светлого. Не вступив в грязь, не познаешь наслаждения от достигнутой чистоты. Впрочем, всё, конечно, относительно…
Однажды к мастеру боевых искусств пришёл молодой самурай и попросил взять его в ученики.
- А ты лгать умеешь? — поинтересовался мастер.
- Нет, конечно! — с удивлением ответил юноша.
- А воровать тебе приходилось?
- Никогда!
- А убивать?
- Нет…
- Так иди и познай всё это! — воскликнул мастер. А затем, увидев удивлённый взгляд самурая, добавил:
- А познав, никогда не делай…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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