"Сдается мне, джентльмены, это была комедия": Шрайк о скандале Зеленского с КСУ

Блогер Роман Шрайк поражается, как резко «сдулся» скандал между президентом и Конституционным судом. Все участники конфликта затаились, ни одна из угроз не стала реальностью

«Ровно неделю назад Владимир Зеленский в прямом эфире на общенациональном канале рассказывал, какие ужасы нас ждут, если Рада прямо на следующий день не разгонит Конституционный суд. А если Рада не разгонит КСУ, он может разогнать Раду.

Прошла неделя. Произошло ровно ничего.

Конституционный суд не принял никаких решений. Рада не приняла никаких решений. Президент не принял никаких решений.

«Сдается мне, джентльмены, это была комедия"(с)», — считает Шрайк.

Фото Роман Шрайк/Facebook

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