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«А теперь да. Будем говорить, что нет другого выхода, кроме как печатать деньги», — Фурса

12:52 10 ноября 2020
Гривны

Блогер и финансист Сергей Фурса отреагировал на слова экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заявившего о необходимости включения «печатного станка» для «предоставления финансирования предприятиям на время пандемии».

«Можно ли с палкой идти на медведя? В принципе это лучше, чем без палки, — пишет Фурса в соцсетях. — Но для начала лучше воспользоваться ружьем, арбалетом или хотя бы луком со стрелами. И палка становится хорошим вариантом, если вы потеряли ружье, пропили арбалет и поломали лук, утопив стрелы. Тогда да, палка уже хороший вариант.

Это все, что я думаю по поводу необходимости печатать деньги, чтобы поддержать бизнес. На входе у нас был Фонд Ковид на 60 млрд гривен, сотрудничество с МВФ, что давало доступ к внешнему финансированию, и экономика с запасом прочности. Но по дороге как-то все… потерялось. Зато дороги построили. И МВФ свой суверенный кукиш показали.

Хотя Фонд был нужен как раз для того, чтобы, запуская локдаун, когда уже нельзя не запустить, потому что медицинская система не выдерживает, финансировать бизнес. А теперь да. Будем говорить, что нет другого выхода, кроме как печатать деньги.

Теперь да. Берем палку и идем на медведя. Вся надежда на палку".

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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