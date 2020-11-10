Питание в школах Днепра: кто ответит на вопросы о его качестве?

Питание в школах и детских садах Днепра находится под монополий бизнесмена Геннадия Корбана, которого называют теневым мэром Днепра и другом Бориса Филатова. Об этом говорится в эксклюзивном материале сайта «Репортер. Днепр».

«Не секрет, что в конце 2016 года в горсовете объявили о переводе детского питания на аутсорсинг. То есть с того момента детей начала кормить фирма, которая выиграла тендер, а не привычные школьные повара. Спустя некоторое время Филатов заявил, что качество еды улучшилось», — пишет «Репортер. Днепр».

В статье отмечается, что первый же тендер вызвал скандал с Антимонопольным комитетом Украины: «Литовская фирма „Pontem“ обвинила Днепровский горсовет в непрозрачности тендера и предвзятых требованиях, якобы прописанных под конкретную фирму».

По данным авторов расследования, горсовет разместил «среднестатистическое» меню, которое не соответствовало нормам Кабинета министров Украины, а литовская компания подала 40 жалоб в Антимонопольный комитет Украины.

«На тот момент „Pontem“ уже успешно кормил школьников Киева и, вероятно, рассчитывал зайти и на днепровский рынок. Тем не менее жалобы привели лишь к тому, что департамент отменил тендер на 310 млн грн и объявил вместо него 380 тендеров. По одному на каждое учебное и дошкольное учреждение», — говорится в материале.

В итоге в «Pontem» отказались от борьбы за право кормить школьников Днепра.

«А вот ООО „Контракт Продрезерв-5“ выиграла сразу 286 тендеров. Уже в 2018 году эта фирма стала полным монополистом в сфере школьного и дошкольного питания», — сказано в материале.

По информации сайта «Репортер. Днепр», директор ООО «Контракт Продрезерв-5» якобы тесно связана с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым через совместные предприятия.

«С 2017 года „Контракт Продрезерв-5“ получил из городского бюджета более 1 млрд 171 млн грн. Более того, для родительских карманов смена поставщика питания тоже стала ощутимой. Цены выросли в 2−3 раза. Вместо 15−18 грн школьный обед стал стоить 30−45 грн. При этом на детей льготных категорий из городского бюджета Филатов решил выделять всего 26 грн», — говорится в журналистском расследовании.

Также у родителей часто возникают вопросы и к качеству питания.

«Периодически в соцсетях родители выкладывают фото маленьких и некачественных порций. Питание в школах в последние годы неоднократно приводило к массовым отравлениям детей. Последний инцидент произошёл в начале учебного, когда 2 сентября в школе № 57 отравились несколько школьников», — пишет «Репортер. Днепр», удивляясь, что наказание за игры с детским питанием до сих пор никто не понёс.

«Несмотря на то, что администрации школ не имеют к этому никакого отношения, там очень боятся огласки фактов отравления и худших порций для льготников», — говорится в материале.

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