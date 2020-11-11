«Чиновнику захотелось прикрыть свой зад — именно так выглядит карантин выходного дня»

Блогер и финансист Сергей Фурса прокомментировал планы правительства ввести в Украине «карантин выходного дня» — этот вопрос вынесен на заседание Кабинета министров 11 ноября. На этот же день в городах Украины назначены протестные акции работников ресторанного бизнеса.

«Мазохизм выходного дня, — пишет Фурса на своей страничке в социальных сетях. — И снова о проблемах с логикой в нашем королевстве.

Итак. Задача. Власть хочет уберечь бизнес. И власть хочет спасти от коллапса украинскую медицину.

Решение — Украина готова ввести карантин выходного дня, который не остановит эпидемию, но ударит по бизнесу. Гениальное решение.

В Украине идет неконтролируемый рост заболеваемости. Это факт. И медицина на грани. Это тоже факт. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему так получилось, что волна эпидемии застала нас врасплох, хоть мы как мастера по борьбе с коронавирусом, готовились к этому 9 месяцев. Так получилось.

Итак, идет резкий рост заболеваемости. Остановим ли мы его карантином выходного дня, закрыв на выходные торговые центры, рестораны и прочие бизнеса из сферы услуг? При том, что основными источниками передачи являются квартиры, офисы и общественный транспорт? Вопрос риторический. Плюс, многие из тех, кто нуждается в шоппинге, пойдет не в выходные, а в будние. Но. На выходных у вас было два дня, а в будние — папу часов. Внимание, вопрос. В каком случае плотность будет больше?

Таким образом, карантин выходного дня не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, но не больше.

При этом, по бизнесу он как раз ударит. 50 процентов выручки непродуктового ритейла приходится на выходные. Даже если какой-то процент этих продаж перейдет на будние. При этом, даже если на будни перейдет 5 процентов продаж, они образуют толпу как 50, просто потому, что у нас есть узкое горлышко вечера буднего дня.

Рестораны и кафе тоже сильно пострадают. У них тоже выходные дают львиную часть выручки. И обиднее всего, что пострадают ни за что. Потому что это не поможет остановить неконтролируемый рост эпидемии.

Что будет в итоге? Сначала по бизнесу ударят карантином выходного дня. Пройдет месяц и поймут, что это не работает. И тогда бизнес добьют полноценным локдауном. Контрольный. В голову.

Глупо? А то! Стандартно.

Локдаун — это последний шаг, на который должно идти государство. И ключевое требование к нему — это эффективность. Чтобы бизнес не страдал просто потому, что какому то чиновнику захотелось прикрыть свой зад. А именно так выглядит карантин выходного дня. И да, Фонд коронавирусный нужен как раз для такого момента. Помогать тем, кто страдает от локдауна. Но это уже из разряда фантастики".

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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