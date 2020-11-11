Блогер Роман Шрайк поражается, как резко упал рейтинг президентской партии «Слуга народа»

«Появились рейтинги от КМИС. И они похожи на вчерашние рейтинги Центра Разумкова лишь местами.

Президентские:

Зеленский — 33

Порошенко — 17

Тимошенко — 11

Бойко — 11

Смешко — 10

Медведчук — 9

Ляшко — 5

КМИС дает Зеленскому на 2% больше, Порошенко — меньше на 4%, Бойко — на 6% меньше из-за того, что в списке присутствует Медведчук с 9%(!!!). При этом Смешко получает абсолютно непрогнозируемые 10%. Напомню, что Смешко на недавних выборах мэра Киева набрал всего 3%.

Парламентские:

ОПЗЖ — 22

ЕС — 19

Слуги — 19

Батьківщина — 9

Сила и честь — 7

Партия Ляшко — 5

Голос — 5

Стратегия Гройсмана — 4

Свобода — 3

Партия Шария — 3

За майбутнє — 2

Тут прям шок и ужас — «Слуги» проваливаются аж на третье место с результатом на 9%(!!!) меньше, чем в опросе ЦР. У ОПЗЖ на 5% больше, чем дает ЦР. Все остальное вкладывается в погрешность, но выделю почти 5% у «Голоса» и 4% у партии Гройсмана.

В общем, с такой социологией сложно понимать, что происходит. И даже разница во времени (опрос КМИС проведен во второй половине октября, а опрос ЦР — в начале ноября) такие перепады не объясняет.

Для внесения ясности (или еще большей сумятицы) скажу, что по закрытой социологии, на которую я ориентируюсь, у «Слуг» сейчас 22%, ОПЗЖ — 20%, ЕС — 18%", — написал Шрайк в Telegram-канале.



Напомним, согласно недавнему соцопросу Центра Разумкова, уровень доверия президенту Зеленскому тоже упал и составляет 33%. Не доверяют главе государства 62% опрошенных.

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