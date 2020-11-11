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«Тут прям шок и ужас — "Слуги" проваливаются аж на третье место»

12:40 11 ноября 2020
бейдж
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер Роман Шрайк поражается, как резко упал рейтинг президентской партии «Слуга народа»

«Появились рейтинги от КМИС. И они похожи на вчерашние рейтинги Центра Разумкова лишь местами.

Президентские:
Зеленский — 33
Порошенко — 17
Тимошенко — 11
Бойко — 11
Смешко — 10
Медведчук — 9
Ляшко — 5

КМИС дает Зеленскому на 2% больше, Порошенко — меньше на 4%, Бойко — на 6% меньше из-за того, что в списке присутствует Медведчук с 9%(!!!). При этом Смешко получает абсолютно непрогнозируемые 10%. Напомню, что Смешко на недавних выборах мэра Киева набрал всего 3%.

Парламентские:
ОПЗЖ — 22
ЕС — 19
Слуги — 19
Батьківщина — 9
Сила и честь — 7
Партия Ляшко — 5
Голос — 5
Стратегия Гройсмана — 4
Свобода — 3
Партия Шария — 3
За майбутнє — 2

Тут прям шок и ужас — «Слуги» проваливаются аж на третье место с результатом на 9%(!!!) меньше, чем в опросе ЦР. У ОПЗЖ на 5% больше, чем дает ЦР. Все остальное вкладывается в погрешность, но выделю почти 5% у «Голоса» и 4% у партии Гройсмана.

В общем, с такой социологией сложно понимать, что происходит. И даже разница во времени (опрос КМИС проведен во второй половине октября, а опрос ЦР — в начале ноября) такие перепады не объясняет.

Для внесения ясности (или еще большей сумятицы) скажу, что по закрытой социологии, на которую я ориентируюсь, у «Слуг» сейчас 22%, ОПЗЖ — 20%, ЕС — 18%", — написал Шрайк в Telegram-канале.

Напомним, согласно недавнему соцопросу Центра Разумкова, уровень доверия президенту Зеленскому тоже упал и составляет 33%. Не доверяют главе государства 62% опрошенных.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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